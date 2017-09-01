Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме

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«Приветствую всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это — чрезвычайно важный этап двусторонних отношений», — написал Гройсман на своей странице в фейсбуке в ночь на пятницу.

Он напомнил, что уже более полутора лет действует экономическая часть Соглашения — относительно зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

«Рад отметить, что за это время ЕС стал главным торговым партнером нашей страны. Приведу несколько цифр: сейчас торговля со странами ЕС составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами, а за первое полугодие 2017 экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил $ 9,4 млрд. Есть хорошие результаты, уверенно продолжаем развивать и углублять сотрудничество!», — подчеркнул глава украинского правительства.

Ранее глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что с 1 сентября СА выйдет на стадию своей реализации, что будет «содействовать политике ассоциации и интеграции украинской экономики на европейский рынок».