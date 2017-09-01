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02:12 (мск), источник: РИА Новости

Американский сенатор приветствовал решение закрыть российские дипобъекты

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Американский сенатор Боб Коркер приветствовал решение Белого дома о закрытии дипломатических объектов РФ на территории США.

«Действия президента Трампа и его администрации абсолютно оправданны, я рад, что они подали сигнал о готовности к следующим шагам, если будет необходимо», — заявил сенатор от штата Теннесси, слова которого приводит издание Tennessean.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США.

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