Американский сенатор приветствовал решение закрыть российские дипобъекты

«Действия президента Трампа и его администрации абсолютно оправданны, я рад, что они подали сигнал о готовности к следующим шагам, если будет необходимо», — заявил сенатор от штата Теннесси, слова которого приводит издание Tennessean.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.