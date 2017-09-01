Госдепартамент предупредил туристов о постоянной угрозе терактов на всей территории Европы

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«Госдепартамент предупреждает граждан США о постоянной угрозе терактов во всей Европе. Это уведомление для путешественников действует до 30 ноября 2017 года. Последние получившие широкое освещение происшествия во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии свидетельствуют о том, что “Исламское государство”, “Аль-Каида” (обе группировки запрещены в РФ — прим. ТАСС) и связанные с ними структуры имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе», — говорится в документе.

Дипломаты подчеркивают, что американское внешнеполитическое ведомство «обеспокоено возможностью [осуществления] потенциальных терактов» на территории Европы, несмотря на то что правительства стран ЕС «продолжают проводить контртеррористические операции». В ведомстве предупредили, что находящиеся в Европе американцы «всегда должны проявлять настороженность в связи с возможностью» того, что экстремисты «могут провести атаки».

В заявлении отмечается, что террористы «сосредоточивают свое внимание на популярных туристических местах, транспортных узлах, рынках, торговых центрах и зданиях муниципальных властей», а также на «гостиницах, клубах, ресторанах, сооружениях культа, парках, учебных заведениях». Дипломаты подчеркивают, что экстремисты используют во время нападений «огнестрельное оружие, взрывчатку, транспортные средства», а также «холодное оружие, которое трудно обнаружить».

Госдепартамент «продолжает тесно сотрудничать со своими европейскими партнерами и союзниками в связи с угрозой международного терроризма», заключили в ведомстве.