Politico: Тиллерсон одобрил использование $60 млн на борьбу с информационным влиянием РФ

Источник: AP 2017

Речь идет о $80 млн, которые Конгресс США выделил для противодействия пропаганде террористических организаций и кампании по дезинформации, якобы проводимой Россией. Денежные средства были предоставлены для так называемого Центра глобального взаимодействия (ЦГВ) — это созданное на базе Госдепартамента подразделение, целью которого является борьба с террористической пропагандой, а также противодействие информационному влиянию со стороны таких стран, как Китай, КНДР и Россия.

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При этом $60 млн из указанной суммы находятся на счетах Пентагона и стали бы недоступны для внешнеполитического ведомства после 30 сентября. Однако шеф американской дипломатии, отмечает Politico, принял еще на прошлой неделе решение потратить лишь $40 млн из этих средств и $20 млн — уже заложенных в нынешний бюджет Госдепартамента.

Тиллерсон мог распорядиться использовать все $60 млн, находящиеся на счетах Пентагона, однако в Госдепартаменте не пояснили, почему он попросил лишь $40 млн. Дипломаты только подчеркнули, что сумма «основана на [предпринимаемых] усилиях по борьбе с пропагандой и дезинформацией, которые ЦГВ определил посредством консультаций» с другими госучреждениями.

Решение госсекретаря использовать данные средства «было сделано после обзора [деятельности] и последующей реорганизации ЦГВ для соответствия приоритетам национальной безопасности и обеспечения максимально эффективного использования данного финансирования».

При этом госсекретарь долгое время отказывался тратить выделенные законодателями средства для противодействия информационному влиянию России. Тогда в окружении Тиллерсона объяснили бездействие в отношении данных денег нежеланием вызвать гнев со стороны Москвы. Однако республиканцы и демократы из Сената Конгресса неоднократно призывали его воспользоваться этим предложением.