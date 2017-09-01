Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Живущих на теле человека микробов превратили в музыку
Снятый за $200 млн фильм стал самым громким провалом этого лета
США предостерегли Украину от неправильного шага с оружием
Россияне назвали оптимальный возраст для вступления в брак
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
"Помогите каждой обнаженной": Джигурда показал жену в белье
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюремный срок – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
11Солнечное затмение над США
02:23 (мск), источник: ТАСС

Politico: Тиллерсон одобрил использование $60 млн на борьбу с информационным влиянием РФ

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон распорядился использовать $60 млн на борьбу с пропагандой, в том числе и исходящей, по мнению Вашингтона, из России. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на свои источники во внешнеполитическом ведомстве.

Источник: AP 2017

Речь идет о $80 млн, которые Конгресс США выделил для противодействия пропаганде террористических организаций и кампании по дезинформации, якобы проводимой Россией. Денежные средства были предоставлены для так называемого Центра глобального взаимодействия (ЦГВ) — это созданное на базе Госдепартамента подразделение, целью которого является борьба с террористической пропагандой, а также противодействие информационному влиянию со стороны таких стран, как Китай, КНДР и Россия.

Видео
Тиллерсон обвинил КНДР в новой провокации

При этом $60 млн из указанной суммы находятся на счетах Пентагона и стали бы недоступны для внешнеполитического ведомства после 30 сентября. Однако шеф американской дипломатии, отмечает Politico, принял еще на прошлой неделе решение потратить лишь $40 млн из этих средств и $20 млн — уже заложенных в нынешний бюджет Госдепартамента.

Тиллерсон мог распорядиться использовать все $60 млн, находящиеся на счетах Пентагона, однако в Госдепартаменте не пояснили, почему он попросил лишь $40 млн. Дипломаты только подчеркнули, что сумма «основана на [предпринимаемых] усилиях по борьбе с пропагандой и дезинформацией, которые ЦГВ определил посредством консультаций» с другими госучреждениями.

Решение госсекретаря использовать данные средства «было сделано после обзора [деятельности] и последующей реорганизации ЦГВ для соответствия приоритетам национальной безопасности и обеспечения максимально эффективного использования данного финансирования».

При этом госсекретарь долгое время отказывался тратить выделенные законодателями средства для противодействия информационному влиянию России. Тогда в окружении Тиллерсона объяснили бездействие в отношении данных денег нежеланием вызвать гнев со стороны Москвы. Однако республиканцы и демократы из Сената Конгресса неоднократно призывали его воспользоваться этим предложением.

ЦГВ изначально создавался при прежней администрации Барака Обамы «для противодействия пропаганде ИГ» (запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство»). Теперь же, после одобрения в Конгрессе, сфера его деятельности распространена на борьбу с информационным влиянием России.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Путин: проблему КНДР нужно решать через диалог, а не путем давления
Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть генконсульство в США
Путин считает, что борьбу с террором в Сирии надо продолжить
Пострадавшим от урагана «Харви» районам грозит нашествие комаров
СМИ: против Путина на выборах могут выставить женщину
В России решили уменьшить дорожные знаки
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Дзюба — без сюрпризов, ЦСКА — без новичков Верили. Надеялись. Ждали. Но Дзюба и с места не сдвинулся, оставшись в «Зените». Что же происходило в заключительные часы трансферного окна в офисе РФПЛ
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь