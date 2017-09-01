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04:43 (мск), источник: VLADNEWS

​Во Владивостоке идет досрочное голосование

Территориальные избирательные комиссии Владивостока начали принимать участников досрочного голосования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на избирательную комиссию города Владивостока.

30 августа 563 человека, которые не смогут голосовать на основных выборах, проголосовали в городе.

Напомним, что избиратели, которые не имеют возможности присутствовать 10 сентября на выборах (режим трудовой и учебной деятельности, выезд за пределы города, состояние здоровья и т. п.), могут дать свой голос депутату на досрочных голосованиях.

С 30 августа по 5 сентября досрочное голосование проводится в помещениях территориальных избирательных комиссий, с 6 по 10 сентября — в помещениях участковых избирательных комиссий (на избирательных участках).

По номерам 2−600−063 и 2−516−516 справочные службы города уточнят адреса и время работы избирательных комиссий.

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