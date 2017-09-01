​Во Владивостоке идет досрочное голосование

30 августа 563 человека, которые не смогут голосовать на основных выборах, проголосовали в городе.

Напомним, что избиратели, которые не имеют возможности присутствовать 10 сентября на выборах (режим трудовой и учебной деятельности, выезд за пределы города, состояние здоровья и т. п. ), могут дать свой голос депутату на досрочных голосованиях.

С 30 августа по 5 сентября досрочное голосование проводится в помещениях территориальных избирательных комиссий, с 6 по 10 сентября — в помещениях участковых избирательных комиссий (на избирательных участках).