Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Изобретение белорусов привело в восторг бизнесменов по всему миру
Остановка сердца: что произошло с Валерием Гаркалиным
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Волочкова посетила следователя в умопомрачительном мини - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
10Акупунктура для собак и кошек
09:00 (мск), источник: Kazinform

Казахстанцы празднуют Курбан айт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня казахстанцы, равно как и мусульмане всего мира, отметят Курбан айт, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Праздник жертвоприношения, как называют Курбан айт, отмечается в течение трех дней, начиная с 70-го дня после окончания оразы. Поскольку время проведения Курбан айта определяется по мусульманскому лунному календарю — в 10-й день 12-го месяца, — каждый год дата начала праздника меняется. В этом году первый день Курбан айт пришелся на 1 сентября.

Празднование Курбан айта началось по призыву Пророка Мухаммеда (Да благословит его Аллах и приветствует) во втором году хиджры, то есть в 622 году по григорианскому календарю. Пророк считал, что выполнение ритуала символического жертвоприношения очищает душу верующего и дает ему чувство близости к Аллаху. Слово «курбан» произошло от арабского слова «каруба», что значит «быть близким». Здесь имеется в виду близость к Богу, которая и является целью празднования Курбан айта.

Чтобы понять смысл символического жертвоприношения, нужно обратиться к Корану. Пророк Ибрагим (Мир ему!), просил Аллаха дать ему праведного сына. И у него родился сын Исмаил, который вырос праведным. Чтобы испытать силу веры и преданность Ибрагима — ведь в то время большинство людей поклонялись множеству выдуманных божеств, — Аллах направил архангела Джебраила с повелением Ибрагиму принести своего сына в жертву.

Покорившись воле Аллаха Ибрагим привел своего сына Исмаила в Мекку, и когда уже занес над ним нож, чтобы исполнить предписание, архангел Джебраил сообщил, что Аллах повелел заменить Исмаила барашком, которого принес архангел.

Таким образом, когда мусульмане режут овец или других животных на Курбан айт, это не означает, что приносится жертва Богу. Исполнение этого ритуала — кстати, необязательного для недостаточно обеспеченных людей, — дает возможность мусульманам выразить свое доверие Аллаху, как и праздничный намаз. Есть предписание по употреблению мяса животных, убитых в Курбан айт — его делят на три части, из которых две части нужно раздавать малоимущим.

Читайте также
Алматинцы раскупают дорогостоящих баранов для Курбан айта

Сегодня Курбан айт воплощает в себе идеалы высокой веры, нравственного самосовершенствования, а также сострадания к ближним. В дни Курбан айт мусульмане настраивают себя на благочестивые мысли, добрые намерения и поступки. Именно поэтому, являясь, по сути, религиозным праздником, Курбан айт не способствует разобщению людей разных верований, а, напротив, служит улучшению взаимоотношений в обществе. Накануне праздника председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы поздравил верующих с Курбан айтом и призвал соотечественников оказать благотворительную помощь нуждающимся.

«В честь этого величайшего праздника призываю наших братьев и граждан нашей страны оказать благотворительную помощь нуждающимся, сиротам и вдовам, особенно одиноким пожилым людям. Пусть Всевышний Аллах примет наши молитвы и деяния, а также наши жертвоприношения, совершенные ради Его довольства! Поздравляю вас с одним из великих праздников мусульманской уммы — Курбан айтом! Желаю вашим семьям благополучия, здравия и процветания!» — обратился к казахстанцам Ержан кажы Малгажыулы.

Как подчеркнул глава ДУМК, Курбан айт — это великий праздник единства, он объединяет всех родственников, друзей и близких, призывает людей к проявлению благодарности и терпения. В эти дни мусульмане не только благодаря принесенным жертвоприношениям, но и благодаря своим благим деяниям и поступкам могут приблизиться к довольству Всевышнего. Ведь слово «курбан» на арабском языке означает «приближение», «приближенность».

Отметим, в Курбан айт все мусульмане отправляются в мечеть, чтобы вместе совершить особую праздничную молитву — Айт намаз, по окончании которой нужно остаться на праздничную проповедь (хутбу) — это является сунной.

По информации портала azan.kz, праздничный намаз в Астане и Алматы состоится сегодня в 7.00 часов утра. После айт намаза все мусульмане поздравляют друг друга пожеланием: «Ид Мубарак!» — «Благословенного праздника!» К слову, жертвоприношение разрешено совершать только после намаза.

Ранее Казинформ опубликовал информацию о том, во сколько обойдется празднование Курбан айта в разных регионах Казахстана, включая цену на овец и крупный рогатый скот, услуги забойщиков и площадки для забоя скота, определенные в крупных городах страны. В дни Курбан айта принято посещать родственников и друзей, особенно больных и престарелых, а также принимать у себя дома гостей. В Казахстане Указом Главы государства Нурсултана Назарбаева первый день Курбан айта объявлен выходным.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Путин считает, что борьбу с террором в Сирии надо продолжить
США потратят миллионы на борьбу с информационным влиянием России
В Пхеньяне бросили вызов СБ ООН, пообещав больше пусков ракет
СМИ: против Путина на выборах могут выставить женщину
Пострадавшим от урагана «Харви» районам грозит нашествие комаров
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Дзюба — без сюрпризов, ЦСКА — без новичков Верили. Надеялись. Ждали. Но Дзюба и с места не сдвинулся, оставшись в «Зените». Что же происходило в заключительные часы трансферного окна в офисе РФПЛ
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь