Казахстанцы празднуют Курбан айт

Источник: Kazinform

Праздник жертвоприношения, как называют Курбан айт, отмечается в течение трех дней, начиная с 70-го дня после окончания оразы. Поскольку время проведения Курбан айта определяется по мусульманскому лунному календарю — в 10-й день 12-го месяца, — каждый год дата начала праздника меняется. В этом году первый день Курбан айт пришелся на 1 сентября.

Празднование Курбан айта началось по призыву Пророка Мухаммеда (Да благословит его Аллах и приветствует) во втором году хиджры, то есть в 622 году по григорианскому календарю. Пророк считал, что выполнение ритуала символического жертвоприношения очищает душу верующего и дает ему чувство близости к Аллаху. Слово «курбан» произошло от арабского слова «каруба», что значит «быть близким». Здесь имеется в виду близость к Богу, которая и является целью празднования Курбан айта.

Чтобы понять смысл символического жертвоприношения, нужно обратиться к Корану. Пророк Ибрагим (Мир ему!), просил Аллаха дать ему праведного сына. И у него родился сын Исмаил, который вырос праведным. Чтобы испытать силу веры и преданность Ибрагима — ведь в то время большинство людей поклонялись множеству выдуманных божеств, — Аллах направил архангела Джебраила с повелением Ибрагиму принести своего сына в жертву.

Покорившись воле Аллаха Ибрагим привел своего сына Исмаила в Мекку, и когда уже занес над ним нож, чтобы исполнить предписание, архангел Джебраил сообщил, что Аллах повелел заменить Исмаила барашком, которого принес архангел.

Таким образом, когда мусульмане режут овец или других животных на Курбан айт, это не означает, что приносится жертва Богу. Исполнение этого ритуала — кстати, необязательного для недостаточно обеспеченных людей, — дает возможность мусульманам выразить свое доверие Аллаху, как и праздничный намаз. Есть предписание по употреблению мяса животных, убитых в Курбан айт — его делят на три части, из которых две части нужно раздавать малоимущим.

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Сегодня Курбан айт воплощает в себе идеалы высокой веры, нравственного самосовершенствования, а также сострадания к ближним. В дни Курбан айт мусульмане настраивают себя на благочестивые мысли, добрые намерения и поступки. Именно поэтому, являясь, по сути, религиозным праздником, Курбан айт не способствует разобщению людей разных верований, а, напротив, служит улучшению взаимоотношений в обществе. Накануне праздника председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы поздравил верующих с Курбан айтом и призвал соотечественников оказать благотворительную помощь нуждающимся.

«В честь этого величайшего праздника призываю наших братьев и граждан нашей страны оказать благотворительную помощь нуждающимся, сиротам и вдовам, особенно одиноким пожилым людям. Пусть Всевышний Аллах примет наши молитвы и деяния, а также наши жертвоприношения, совершенные ради Его довольства! Поздравляю вас с одним из великих праздников мусульманской уммы — Курбан айтом! Желаю вашим семьям благополучия, здравия и процветания!» — обратился к казахстанцам Ержан кажы Малгажыулы.

Как подчеркнул глава ДУМК, Курбан айт — это великий праздник единства, он объединяет всех родственников, друзей и близких, призывает людей к проявлению благодарности и терпения. В эти дни мусульмане не только благодаря принесенным жертвоприношениям, но и благодаря своим благим деяниям и поступкам могут приблизиться к довольству Всевышнего. Ведь слово «курбан» на арабском языке означает «приближение», «приближенность».

Отметим, в Курбан айт все мусульмане отправляются в мечеть, чтобы вместе совершить особую праздничную молитву — Айт намаз, по окончании которой нужно остаться на праздничную проповедь (хутбу) — это является сунной.

По информации портала azan.kz, праздничный намаз в Астане и Алматы состоится сегодня в 7.00 часов утра. После айт намаза все мусульмане поздравляют друг друга пожеланием: «Ид Мубарак!» — «Благословенного праздника!» К слову, жертвоприношение разрешено совершать только после намаза.