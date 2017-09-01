Назарбаев поздравил казахстанцев с Курбан айтом

Источник: Nur.kz

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт. Поздравление президента опубликовала пресс-служба Акорды, передает NUR.KZ.

Ниже приводим обращение президента полностью:

«Уважаемые казахстанцы!

Искренне поздравляю вас со священным для всех мусульман мира праздником Курбан айт!

Курбан айт — это праздник гуманизма и милосердия, добра и благотворительности.

В эти знаменательные дни каждый, имеющий веру в своем сердце, старается совершать благие дела, приносить радость окружающим, оказывать помощь нуждающимся.

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В нашей стране Курбан айт способствует сохранению и упрочению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и единства между людьми различных этносов и вероисповеданий.

Этот праздник будет и дальше содействовать сохранению и последовательному развитию национальной идентичности, благородных ценностей, многовекового культурного и исторического наследия казахстанского народа.

В Казахстане первый день этого светлого праздника был специально объявлен выходным, чтобы создать все условия для проведения обряда жертвоприношения и обращения к Всевышнему с благими пожеланиями.