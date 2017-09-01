Рустэм Хамитов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Источник: Башинформ

«Уважаемые мусульмане Республики Башкортостан!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых почитаемых в исламе праздников — Курбан-байрам!

Знаменуя завершение паломничества к святыням, он несёт глубокий нравственный смысл, символизирует мир, чистоту помыслов и заботу о ближних, является временем духовного совершенствования и добрых дел.

Многие жители республики совершают хадж, посещают мечети, где вместе молятся о здоровье и счастье близких, всеобщем благополучии и процветании Отечества.

В нашей республике бережно сохраняются межконфессиональный мир и общественное согласие. Этому способствует активное участие мусульманской уммы в укреплении семейных ценностей, нравственном воспитании молодёжи, поддержке благотворительности и культурно-просветительских проектов.