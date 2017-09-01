Рустэм Хамитов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил мусульман республики с праздником
УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил мусульман республики с праздником
«Уважаемые мусульмане Республики Башкортостан!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых почитаемых в исламе праздников —
Знаменуя завершение паломничества к святыням, он несёт глубокий нравственный смысл, символизирует мир, чистоту помыслов и заботу о ближних, является временем духовного совершенствования и добрых дел.
Многие жители республики совершают хадж, посещают мечети, где вместе молятся о здоровье и счастье близких, всеобщем благополучии и процветании Отечества.
В нашей республике бережно сохраняются межконфессиональный мир и общественное согласие. Этому способствует активное участие мусульманской уммы в укреплении семейных ценностей, нравственном воспитании молодёжи, поддержке благотворительности и
Пусть этот священный праздник принесёт в каждый дом мир, уют и достаток. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго! Да будет благословен праздник