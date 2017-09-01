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09:05 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил мусульман республики с праздником Курбан-байрам.

Источник: Башинформ

«Уважаемые мусульмане Республики Башкортостан!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых почитаемых в исламе праздников — Курбан-байрам!

Знаменуя завершение паломничества к святыням, он несёт глубокий нравственный смысл, символизирует мир, чистоту помыслов и заботу о ближних, является временем духовного совершенствования и добрых дел.

Многие жители республики совершают хадж, посещают мечети, где вместе молятся о здоровье и счастье близких, всеобщем благополучии и процветании Отечества.

В нашей республике бережно сохраняются межконфессиональный мир и общественное согласие. Этому способствует активное участие мусульманской уммы в укреплении семейных ценностей, нравственном воспитании молодёжи, поддержке благотворительности и культурно-просветительских проектов.

Пусть этот священный праздник принесёт в каждый дом мир, уют и достаток. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго! Да будет благословен праздник Курбан-байрам!, — говорится в поздравлении.

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