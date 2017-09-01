В Калининграде Патриарх Кирилл откроет новый корпус православной гимназии

Источник: РИА Новости

«Будучи митрополитом Смоленским и Калининградским, патриарх Кирилл активно занимался устроением православного образования в Калининградской области, когда там была открыта и первая православная гимназия, и он до сих пор уделяет внимание этой стороне епархиальной жизни. Поскольку 1 сентября — День знаний, то очень символично, что патриарх в этот день совершит открытие нового корпуса православного учебного заведения», — сказал РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.

Патриарх Кирилл, помимо руководства Московской епархией, является управляющим Калининградской митрополии. Такое решение было принято Священным синодом Русской православной церкви по просьбе калининградцев.

Православная гимназия Калининграда была открыта в августе 2008 года, в следующем году здесь ожидается первый выпуск из 11 класса. Сейчас в гимназии — около 50 педагогов и 280 учащихся, которые осваивают общеобразовательные программы начального, основного и среднего образования. Духовно-нравственное воспитание обучающихся ведется на основе учения и традиций Православной церкви.

В школе также действуют три музея: музей церковного искусства «Ковчег», музей «Штурм Кенигсберга» и музей «Истории и судьбы» (русская изба, жилище первых переселенцев, советский Калининград). На базе музеев действует школа юного музейщика, ведутся поисковая и исследовательская деятельности.

Как сообщили в патриаршей пресс-службе, в скором времени на территории комплекса кафедрального собора у здания гимназии будет установлена скульптура «Посвящение учителю». В конкурсе на лучший эскизный рисунок будущего памятника, объявленном в 2017 году министерством образования области, участвуют калининградские студенты.