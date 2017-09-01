Врио главы Металлургического района назначен Сергей Кочетков
Как ожидается, новый глава будет избран 22 сентября.
Как ожидается, новый глава будет избран 22 сентября.
Сергей Кочетков назначен исполняющим обязанности главы Металлургического района Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как следует из решения районного Совета депутатов, 31 августа было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы Дмитрия Петрова «в связи с его отставкой по собственному желанию».
«Назначить временно исполняющим полномочия главы Металлургического района Сергея Кочеткова с 1 сентября и до вступления в должность избранного Советом депутатов нового руководителя из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией», — уточнили в аппарате СД.
Там отметили, что Кочетков до сегодняшнего дня исполнял обязанности первого заместителя главы района, ранее был начальником Управления ЖКХ городской администрации.
Как ожидается, новый глава будет избран 22 сентября.
Дмитрий Петров руководил районом с 2013 года.