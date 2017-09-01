Виктор Назаров и Владимир Варнавский поздравили омичей с днём знаний

Источник: Аргументы и факты

Жителей региона с днём знаний поздравили губернатор Омской области Виктор Назаров и спикер Законодательного собрания Владимир Варнавский. Руководители пожелали учащимся и педагогам творческого вдохновения, — сообщает «Омская губерния».

«Для тех, кто учит и получает знания, начало учебного года — это каждый раз старт очередного этапа в жизни. Впереди — покорение новых вершин, интересные открытия и встречи. Школьные и студенческие годы оставляют в душе особый след. Поэтому этот праздник дорог людям разных поколений. Желаем всем, кто сегодня сядет за парты, легко и с энтузиазмом осваивать новые предметы! Педагогам — вдохновения и творческих успехов! Родителям — гордости за своих детей!», — цитирует портал поздравительную телеграмму чиновников.