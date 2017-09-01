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08:37 (мск), источник: АиФ Омск

Виктор Назаров и Владимир Варнавский поздравили омичей с днём знаний

Руководители региона отметили, что начало учебного года — старт нового этапа в жизни.

Источник: Аргументы и факты

Жителей региона с днём знаний поздравили губернатор Омской области Виктор Назаров и спикер Законодательного собрания Владимир Варнавский. Руководители пожелали учащимся и педагогам творческого вдохновения, — сообщает «Омская губерния».

«Для тех, кто учит и получает знания, начало учебного года — это каждый раз старт очередного этапа в жизни. Впереди — покорение новых вершин, интересные открытия и встречи. Школьные и студенческие годы оставляют в душе особый след. Поэтому этот праздник дорог людям разных поколений. Желаем всем, кто сегодня сядет за парты, легко и с энтузиазмом осваивать новые предметы! Педагогам — вдохновения и творческих успехов! Родителям — гордости за своих детей!», — цитирует портал поздравительную телеграмму чиновников.

Отметим, что 1 сентября 2017 года свои двери для обучающихся распахнули более чем полторы тысячи учебных заведений. Всего 218 тысяч детей пойдут в школы региона, что на 6 тысяч детей больше чем было в прошлом учебном году. Одних только первоклассников стало на 2 тысячи детей больше, чем год назад.

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