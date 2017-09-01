Лукашенко: воспитать достойных граждан Беларуси можно только совместными усилиями педагогов и родителей
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей,
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей,
Глава государства отметил, что путь человека в большую жизнь начинается со школьной скамьи, где формируется его характер и мировоззрение, происходит становление личности.
«1 сентября в жизни учащихся откроется новая страница, наполненная интересными встречами, незабываемыми впечатлениями и безграничными возможностями. С особым волнением этого яркого события ждали совсем юные граждане нашей страны, для которых прозвучит первый в их жизни звонок. Важным и определяющим в выборе профессии будет нынешний год для выпускных классов», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил слова искренней признательности педагогам.
«Ваш профессионализм, преданность делу и терпение помогают подрастающему поколению приобретать глубокие знания и развивать таланты. Своим примером вы формируете в них чувство патриотизма и гордости за Отечество. Ответственная роль в этом процессе принадлежит и родителям. Убежден, что только совместными усилиями можно воспитать достойных граждан Беларуси, которые будут жить и трудиться на благо своей страны», — подчеркнул Президент.
Поздравление Президента Беларуси с Днем знаний:
«Учащимся, студентам, аспирантам,
учителям,
работникам.
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Путь человека в большую жизнь начинается со школьной скамьи, где формируется его характер и мировоззрение, происходит становление личности.
1 сентября в жизни учащихся откроется новая страница, наполненная интересными встречами, незабываемыми впечатлениями и безграничными возможностями. С особым волнением этого яркого события ждали совсем юные граждане нашей страны, для которых прозвучит первый в их жизни звонок. Важным и определяющим в выборе профессии будет нынешний год для выпускных классов.
В этот день слова искренней признательности выражаем педагогам. Ваш профессионализм, преданность делу и терпение помогают подрастающему поколению приобретать глубокие знания и развивать таланты. Своим примером вы формируете в них чувство патриотизма и гордости за Отечество. Ответственная роль в этом процессе принадлежит и родителям. Убежден, что только совместными усилиями можно воспитать достойных граждан Беларуси, которые будут жить и трудиться на благо своей страны.
От всей души желаю вам здоровья и счастья. Пусть новый учебный год будет успешным и подарит радость творчества и созидания.
С праздником вас!
Александр Лукашенко. «.