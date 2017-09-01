Лукашенко: воспитать достойных граждан Беларуси можно только совместными усилиями педагогов и родителей

Источник: Reuters

Глава государства отметил, что путь человека в большую жизнь начинается со школьной скамьи, где формируется его характер и мировоззрение, происходит становление личности.

«1 сентября в жизни учащихся откроется новая страница, наполненная интересными встречами, незабываемыми впечатлениями и безграничными возможностями. С особым волнением этого яркого события ждали совсем юные граждане нашей страны, для которых прозвучит первый в их жизни звонок. Важным и определяющим в выборе профессии будет нынешний год для выпускных классов», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил слова искренней признательности педагогам.

«Ваш профессионализм, преданность делу и терпение помогают подрастающему поколению приобретать глубокие знания и развивать таланты. Своим примером вы формируете в них чувство патриотизма и гордости за Отечество. Ответственная роль в этом процессе принадлежит и родителям. Убежден, что только совместными усилиями можно воспитать достойных граждан Беларуси, которые будут жить и трудиться на благо своей страны», — подчеркнул Президент.

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Поздравление Президента Беларуси с Днем знаний:

«Учащимся, студентам, аспирантам,

учителям, научно-педагогическим.

работникам.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем знаний!

Путь человека в большую жизнь начинается со школьной скамьи, где формируется его характер и мировоззрение, происходит становление личности.

1 сентября в жизни учащихся откроется новая страница, наполненная интересными встречами, незабываемыми впечатлениями и безграничными возможностями. С особым волнением этого яркого события ждали совсем юные граждане нашей страны, для которых прозвучит первый в их жизни звонок. Важным и определяющим в выборе профессии будет нынешний год для выпускных классов.

В этот день слова искренней признательности выражаем педагогам. Ваш профессионализм, преданность делу и терпение помогают подрастающему поколению приобретать глубокие знания и развивать таланты. Своим примером вы формируете в них чувство патриотизма и гордости за Отечество. Ответственная роль в этом процессе принадлежит и родителям. Убежден, что только совместными усилиями можно воспитать достойных граждан Беларуси, которые будут жить и трудиться на благо своей страны.

От всей души желаю вам здоровья и счастья. Пусть новый учебный год будет успешным и подарит радость творчества и созидания.

С праздником вас!