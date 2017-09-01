Губернатор, спикер, главы и министры поздравляют с Днем знаний

Источник: Uralpress.ru

«1 сентября — не просто дата в календаре. Этот день оставляет в душе каждого человека добрую память на всю жизнь. Для юного поколения это праздник встречи со школой, любимыми учителями и одноклассниками, для взрослых — переживания за своих детей, внуков, понимание всей важности образования для самого человека, для настоящего и будущего нашей страны», — говорится в поздравлении губернатора. Борис Дубровский отметил, что День знаний предоставляет еще одну возможность поблагодарить педагогов за каждодневную работу по обучению и воспитанию наших детей, за понимание, терпение и заботу.

Владимир Мякуш подчеркнул, что первый день осени дорог каждому из нас. «Первого сентября вновь оживают школьные классы и университетские аудитории, улицы пестрят букетами цветов, а взрослые с теплой грустью вспоминают это замечательное время, когда они только познавали мир. Для тысяч первоклассников и первокурсников прозвучат первые звонки, и в их жизни наступит новый этап, полный интересных встреч и удивительных открытий», — подмечает спикер.

Владимир Мякуш напомнил молодежи, что получение настоящих, крепких знаний на сегодня для них самое важное дело. «С благодарностью принимайте всё, что дают вам наставники, верьте в свои силы и никогда не останавливайтесь на достигнутом», — обратился с напутственными словами к учащимся и студентам глава Заксобрания. Он пожелал учителям и родителям здоровья, мудрости и, конечно, терпения, и чтобы успехи их детей и воспитанников стали лучшей наградой за всё, что они в них вкладывают.

Как рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, в этом году в образовательные организации пойдет почти 695 тысячи человек, что на 2,83% выше по сравнению с предыдущим учебным годом. Дошкольные организации будут посещать 228,5 тысячи детей. В школах будут учиться более 389 тысяч детей. В первый класс в 2017 году пойдут 51,5 тысяча учеников. Профессиональные образовательные организации примут свыше 74 тысячи студентов (первокурсников — 27 тысяч).

Как уже сообщало агентство, Борис Дубровский в День знаний побывает на торжественной линейке в самой большой школе региона, которая сегодня распахнет двери для учащихся в микрорайоне Парковый. В этой школе будут учиться более 1900 ребят.

Главы городов и районов, председатели местных представительных органов власти, министры также побывают на торжественных линейках в школах и скажут напутственные слова учащимся.

Министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина поздравит с началом Нового учебного года первокурсников техникума-интерната инвалидов имени И. И. Шуба. Это уникальное образовательное учреждение: единственный в России техникум-интернат, выпускающий специалистов для отрасли металлообработки из числа инвалидов по слуху, и единственное в Челябинской области образовательное учреждение, которое готовит фрезеровщиков. Всего в этом учебном году техникуме будут учиться 168 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Они начнут обучение по специальностям обувщик по ремонту обуви, токарь, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, швея, портной. Кроме того, в техникуме инвалиды могут выучиться на водителей автомобиля категории «В».

Министр финансов региона Андрей Пшеницын примет участие в торжественной линейке ЧелГУ по случаю начала учебного года. Он скажет напутственные слова студентам и вручит первокурснику символ университета — золотую «ракушку».

Приглашение министра на праздник не было случайным, подчеркивают в вузе. «Андрей Вадимович — дважды выпускник Челябинского госуниверситета, одна из знаковых персон региона», — говорит начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусенкова.

В День знаний учащихся Челябинского областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей поздравят директор Челябинской областной универсальной публичной библиотеки Наталья Диская, директор первого в Челябинске музея занимательной науки «Экспериментус» Антон Семёнов, руководитель IT-парка г. Челябинска Ульяна Макшанова и писатель, журналист и блогер Ульяна Бисерова. В этом году тема урока «Время первых». Гости расскажут ребятам, как ставить цели и добиваться их, поделятся опытом реализации проектов и научат быть лидерами. После этого ребята примут участие во всероссийском открытом уроке в режиме on-line с участием представителей ведущих работодателей страны, руководителей научных центров, ректоров ключевых вузов. А вечером лицеистов ожидает кинолекторий — просмотр и обсуждение фильма «Время первых».