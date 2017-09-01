Фролов намерен показать проект парка на Московке уже весной 2018 года

Вместе с губернатором Омской области Виктором Назаровым Московку посетил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов. Назаров и Фролов вместе с присоединившимися к ними в ходе поездки кандидатами в депутаты Омского городского Совета Андреем Ткачуком, Максимом Астафьевым, Андреем Никитиным и Юрием Тетянниковым оценили перспективу строительства нового парка на Московке.

«Губернатор совершает инспекционные поездки по Омску, чтобы понять, где делать скверы, парки и большие зоны отдыха. Мы готовым также проект развития парка 300-летия Омска, но хотим идти дальше. Администрации города губернатором дано поручение по подготовке проектов. Это поможет нам определиться, где и какие парки скверы строить», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» Фролов.

По словам и.о. главы города, в следующем году начнется асфальтирование частного сектора, которое в том числе коснется жителей Московки. Начнется новая программа с обустройства пешеходных дорожек.

Что же касается проекта парка на Московке у Сибирского проспекта, который получил одобрение губернатора, то стоимость его строительства в администрации города намерены просчитать к весне 2018 года.