Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
«Абрамс не полезет»: СМИ о сценарии боя с Т-90
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Волочкова посетила следователя в умопомрачительном мини - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
17Королевская катастрофа
09:36 (мск), источник: СуперОмск

Фролов намерен показать проект парка на Московке уже весной 2018 года

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов рассказал о исполнении поручения губернатора Омской области Виктора Назарова по итогам рабочей поездки на Московку.

Вместе с губернатором Омской области Виктором Назаровым Московку посетил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов. Назаров и Фролов вместе с присоединившимися к ними в ходе поездки кандидатами в депутаты Омского городского Совета Андреем Ткачуком, Максимом Астафьевым, Андреем Никитиным и Юрием Тетянниковым оценили перспективу строительства нового парка на Московке.

«Губернатор совершает инспекционные поездки по Омску, чтобы понять, где делать скверы, парки и большие зоны отдыха. Мы готовым также проект развития парка 300-летия Омска, но хотим идти дальше. Администрации города губернатором дано поручение по подготовке проектов. Это поможет нам определиться, где и какие парки скверы строить», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» Фролов.

По словам и.о. главы города, в следующем году начнется асфальтирование частного сектора, которое в том числе коснется жителей Московки. Начнется новая программа с обустройства пешеходных дорожек.

Что же касается проекта парка на Московке у Сибирского проспекта, который получил одобрение губернатора, то стоимость его строительства в администрации города намерены просчитать к весне 2018 года.

«Проектировщики сделают рабочую документацию, и мы поймем стоимость. Думаю, что весной мы представим проектно-сметную документацию и тогда уже будет понятно, сколько денег выделяет федерация», — резюмировал исполняющий обязанности мэра Омска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Кандидатом в президенты России может стать женщина
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
В Пхеньяне бросили вызов СБ ООН, пообещав больше пусков ракет
Налог на движимое имущество могут отменить
Число жертв урагана «Харви» в США достигло 44 человек
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Дзюба — без сюрпризов, ЦСКА — без новичков Верили. Надеялись. Ждали. Но Дзюба и с места не сдвинулся, оставшись в «Зените». Что же происходило в заключительные часы трансферного окна в офисе РФПЛ
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь