Фролов намерен показать проект парка на Московке уже весной 2018 года
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов рассказал о исполнении поручения губернатора Омской области Виктора Назарова по итогам рабочей поездки на Московку.
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов рассказал о исполнении поручения губернатора Омской области Виктора Назарова по итогам рабочей поездки на Московку.
Вместе с губернатором Омской области Виктором Назаровым Московку посетил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов. Назаров и Фролов вместе с присоединившимися к ними в ходе поездки кандидатами в депутаты Омского городского Совета Андреем Ткачуком, Максимом Астафьевым, Андреем Никитиным и Юрием Тетянниковым оценили перспективу строительства нового парка на Московке.
«Губернатор совершает инспекционные поездки по Омску, чтобы понять, где делать скверы, парки и большие зоны отдыха. Мы готовым также проект развития парка 300-летия Омска, но хотим идти дальше. Администрации города губернатором дано поручение по подготовке проектов. Это поможет нам определиться, где и какие парки скверы строить», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» Фролов.
Что же касается проекта парка на Московке у Сибирского проспекта, который получил одобрение губернатора, то стоимость его строительства в администрации города намерены просчитать к весне 2018 года.
«Проектировщики сделают рабочую документацию, и мы поймем стоимость. Думаю, что весной мы представим