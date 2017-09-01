Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с Днем знаний

Источник: РИА "Воронеж"

Первые лица отметили, что День знаний открывает важный этап трудного, но интересного пути для воронежских школьников и студентов.

— Радует, что с каждым годом за парты садятся все больше учащихся. В этот раз на самую первую в жизни линейку придут около 26 тысяч мальчишек и девчонок, — сказали Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.

Губернатор и председатель облдумы подчеркнули, что образовательная система региона считается одной из наиболее эффективных в стране.

— Органы власти области в числе главных задач видят создание полноценных условий для обучения во всех городах и селах. У нас есть все интеллектуальные и материальные ресурсы, чтобы поддерживать ее высокий уровень и в дальнейшем, — отметило руководство области.

Первые лица выразили глубокое уважение и признательность педагогам за труд и терпение, и пожелали им профессиональных побед и благодарности учеников.