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08:48 (мск), источник: РИА Новости

Власти Крыма заявили о провале телевещания с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Вещание телеканалов с Украины так и не началось в Крыму, очередной антикрымский проект киевской власти провалился, заявил вице-премьер крымского правительства — министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский.

Источник: РИА "Новости"

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook в середине августа сообщил, что в тестовом режиме началась трансляция пяти украинских телеканалов на территорию Крыма с Чонгарской вышки в Херсонской области. По его словам, с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября — с мощностью 1 кВт, украинские каналы смогут смотреть в Красноперекопском и Джанкойском районах.

«Разницей между тестовым вещанием, как они его называют, и вещанием на постоянной основе никакой не будет, потому что ни того, ни другого в Крыму как не было, так и нет. Все проекты, которые украинская сторона готовит в отношении Крыма или крымчан, они все провальные изначально. Этот провал обеспечивается, прежде всего, одним — отношением самих крымчан к тем процессам, которые происходят на Украине», — сказал РИА Новости Полонский.

Он заявил, что киевские власти могут и дальше вводить в заблуждение украинский народ, однако крымчанам до этого никакого дела нет.

«Если коллеги и дальше будут таким же способом обманывать своих граждан, то это их проблема. Мы на себе этой истории не ощущаем никакой: ни тестовой, ни постоянной», — подчеркнул вице-премьер.

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