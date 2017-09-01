Власти Крыма заявили о провале телевещания с Украины

Источник: РИА "Новости"

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook в середине августа сообщил, что в тестовом режиме началась трансляция пяти украинских телеканалов на территорию Крыма с Чонгарской вышки в Херсонской области. По его словам, с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября — с мощностью 1 кВт, украинские каналы смогут смотреть в Красноперекопском и Джанкойском районах.

«Разницей между тестовым вещанием, как они его называют, и вещанием на постоянной основе никакой не будет, потому что ни того, ни другого в Крыму как не было, так и нет. Все проекты, которые украинская сторона готовит в отношении Крыма или крымчан, они все провальные изначально. Этот провал обеспечивается, прежде всего, одним — отношением самих крымчан к тем процессам, которые происходят на Украине», — сказал РИА Новости Полонский.

Он заявил, что киевские власти могут и дальше вводить в заблуждение украинский народ, однако крымчанам до этого никакого дела нет.