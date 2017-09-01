Лукашенко и Путин проинспектируют учения «Запад-2017»

Источник: AP 2017

МИНСК, 1 сент — Sputnik. Президенты Беларуси и России, Александр Лукашенко и Владимир Путин, проведут инспекцию совместных белорусско-российских учений «Запад-2017» на одном из полигонов, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Читайте также Видеофакт: штурмовики и истребители сели на трассу под Минском

Последний раз главы государств вместе наблюдали за ходом белорусско-российских маневров четыре года назад — тогда президенты побывали на полигоне в Гродненской области, а затем улетели в Калининградский регион РФ, где наблюдали за отработкой высадки десанта на морское побережье.

На этот раз, как передает агентство, Лукашенко и Путин посетят полигон в одном из российских регионов.