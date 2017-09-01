Лукашенко и Путин проинспектируют учения «Запад-2017»
В последний раз президенты посещали совместные учения в 2013 году — сначала в Беларуси, а затем в России.
В последний раз президенты посещали совместные учения в 2013 году — сначала в Беларуси, а затем в России.
МИНСК, 1 сент — Sputnik. Президенты Беларуси и России, Александр Лукашенко и Владимир Путин, проведут инспекцию совместных
Последний раз главы государств вместе наблюдали за ходом
На этот раз, как передает агентство, Лукашенко и Путин посетят полигон в одном из российских регионов.