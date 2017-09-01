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08:50 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко и Путин проинспектируют учения «Запад-2017»

В последний раз президенты посещали совместные учения в 2013 году — сначала в Беларуси, а затем в России.

Источник: AP 2017

МИНСК, 1 сент — Sputnik. Президенты Беларуси и России, Александр Лукашенко и Владимир Путин, проведут инспекцию совместных белорусско-российских учений «Запад-2017» на одном из полигонов, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

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Последний раз главы государств вместе наблюдали за ходом белорусско-российских маневров четыре года назад — тогда президенты побывали на полигоне в Гродненской области, а затем улетели в Калининградский регион РФ, где наблюдали за отработкой высадки десанта на морское побережье.

На этот раз, как передает агентство, Лукашенко и Путин посетят полигон в одном из российских регионов.

Белорусско-российские учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября на полигонах в Беларуси и России. В них примут участие около 13 тысяч военнослужащих двух стран, в том числе на территории Беларуси — чуть более 10 тысяч. Также в маневрах задействуют около 400 единиц военной техники.

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