«Такой молодой, а уже в депутаты?»: кто идет на выборы в Москве

Источник: Reuters

Для многих кандидатов участие в выборах местного значения стало логичным шагом после состоявшихся этой весной крупнейших за долгое время протестных митингов.

В преддверии выборов «Открытая Россия» запустила курсы для начинающих политиков, где учат всему — от того, как заполнять подписные листы, до ораторского искусства, которое нужно при общении с избирателями.

Похожий проект запустили политики Дмитрий Гудков и Максим Кац: они консультируют по всем юридическим тонкостям выдвижения, помогают собрать средства на печать листовок и газет.

У муниципальных депутатов мало полномочий, но есть одна важная функция: каждому кандидату в мэры Москвы нужно будет собрать 110 их подписей.

После выборов будут распределены почти 1,5 тысячи депутатских мандатов.

Поэтому места в районных собраниях стратегически важны и для оппозиции, и для власти.

Кампании в районах Москвы ведут бизнесмены, домохозяйки, местные активисты, пенсионеры, хорошо знающие свой район, и молодые люди, для которых это первый шаг в политику. Выборы назначены на 10 сентября — у кандидатов осталось меньше двух недель, чтобы убедить за них голосовать.

Русская служба Би-би-си расспросила самых юных независимых кандидатов о том, зачем им это нужно.

Ксения Тельманова и язык эсперанто

Ксения давит на звонок — дверь открывает голый по пояс пузатый мужчина:

— Баптисты? Сатанисты?

Мы даже не продаём пылесосы. Мы пришли позвать вас голосовать на выборах… Ксения Тельманова Независимый кандидат в муниципальные депутаты

— За кого? За демократов? Нет, я не хожу. А времена поменяются — я их резать буду на куски. Жлобы… — окончание монолога про демократов мы уже не слышим, мужчина закрывает дверь.

— Дальнейший контакт невозможен, — Ксения хладнокровно ставит пометку в своей таблице.

Ксения Тельманова. | Источник: Русская служба Би-би-си

Ксении Тельмановой 18 лет, она студентка и кандидат в муниципальные депутаты в Южном Медведково. Поквартирный обход — главный способ ее агитации. Пока она прошла полторы тысячи квартир. В округе их 13 тысяч.

Ксения хорошо разбирается в компьютерах («И хорошо их разбираю», — смеется она), играет на глюкофоне, сделанном из газового баллона, а этой зимой увлеклась изучением языка эсперанто.

В апреле одного из ее знакомых по тусовке московских эсперантистов арестовали.

Это был Дмитрий Богатов — тот самый учитель математики, который установил у себя на компьютере выходной узел сети Tor, после чего попал в СИЗО за призывы к терроризму.

Для Ксении это стало тем самым поворотным моментом: «Осознание того, что произвол дышит в спину если не тебе, то твоим знакомым, очень отрезвляет».

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Богатова арестовали 10 апреля, а за пару недель до этого по всей России прошли митинги протеста. О них Ксения узнала из чата про компьютерные игры, куда пользователи внезапно стали кидать фото с улиц своих городов и писать про митинги.

По словам девушки, сначала она вообще не могла понять, о чем идет речь. «В официальных СМИ ничего нет, родные ничего не слышали, а волнения были сильные, — вспоминает она. — А раз это происходит так массово, то не может быть неважным. И я стала втягиваться».

Сама Ксения ни на одной протестной акции пока не была: 12 июня не смогла пойти потому, что на следующий день был экзамен. Но ее единственный политизированный друг Артур рассказал про проект для муниципальных депутатов, который учредили Дмитрий Гудков и Максим Кац.

После поквартирного обхода Ксения готовит чай. | Источник: Русская служба Би-би-си

Общаться с людьми Ксении не то, чтобы очень нравится, и на специальность социального психолога в вуз она поступила, чтобы бросить вызов самой себе. При этом девушка любит IT и учится еще и на программиста — на заочном. Но сделать это своей профессией, говорит она, означает запереться дома: «А я поняла, что люди всегда будут меня окружать, мне никуда не деться. И если я хочу реализоваться полностью, надо идти к людям».

Пример активизма на уровне подъезда был у нее перед глазами с детства — здесь же, в Южном Медведково.

У меня матушка была старшей по дому — мне тогда было лет 8−9 и, естественно, меня водили всюду за собой: лавочки красить, клумбы обустраивать, ёлку в подъезде на Новый Год наряжать. Я бы назвала это коммуной. Ксения Тельманова Независимый кандидат в муниципальные депутаты

Клумба возле её дома действительно королевская, а в подъезде висят картины и стоят комнатные цветы.

«Что-то архаичное в этом есть, — говорит кандидат в депутаты. — Мы живем в век урбанизации, все становится бездушным, а люди все равно привязываются к куску бетона, в котором живут».

Григорий Шерстюк и авторитарный тип личности

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Григорию 19, и он уже знает, что хочет стать депутатом. В идеале — депутатом Госдумы. «Ну, или как высший коллегиальный орган будет называться», — поправляется Григорий. Неизвестно ведь, какой парламент будет в прекрасной России будущего.

Пока же, чтобы избраться в муниципальные депутаты, приходится обходить квартиры в Перово. И для этого надо достучаться до избирателей — в прямом смысле, через дверь.

— Я кандидат в муниципальные депутаты. У вас есть пара минут?

— Есть, — отвечает из-за двери пожилая женщина.

— Тогда откройте! — просит Григорий.

— Нет, я боюсь. Вдруг вы меня убьете.

Григорий Шерстюк. | Источник: Русская служба Би-би-си

— О хосспади, — говорит кандидат тихонько. Это протяжное «хосспади» он повторяет, когда из-за другой двери его облаивает собака, а на лестничной клетке обнаруживается воняющий пакет с мусором. «Что за люди — мусор не могут вынести», — ворчит Григорий.

В прошлом году кандидат закончил школу и поступил в МГУ на политолога. Правда, на первом курсе оказалось скучно: в вузе учат теории, а практику — как вести кампанию, например — не объясняют совсем.

«Посты Максима Каца в ЖЖ гораздо более полезные и информативные, чем курс политологии в МГУ», — говорит Григорий.

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Григорий, отвечая на вопросы избирателей в интернете, пишет, что он и есть тот самый «бандерлог» (так российский президент Владимир Путин назвал тех, кто вышел протестовать на Болотной), а президентом хотел бы видеть Ходорковского. И на митинги ходил — и 26 марта, и 12 июня. Правда, в одиночку: друзья аполитичные, некоторые даже в Америку эмигрировали и зовут к себе — строить политическую карьеру уже за границей.

— Я знаю английский, я не думаю, чтобы у меня были проблемы уехать и там себя найти. Но это эгоистическая позиция. Но что будет с моими друзьями и вообще с людьми здесь?

— И зачем вы взваливаете на себя ответственность за них?

— А кто должен быть ответственным? Почему не я? — распаляется кандидат. — Если Вася Пупкин будет вместо меня ответственным, я буду рад, но что-то его не видно!

Источник: Русская служба Би-би-си

Чего кандидат боится, так это искушения властью. Поэтому он не готов быть чиновником — даже президентом.

Появляется соблазн повелевать, чувствовать себя властелином мира. А у меня авторитарный тип личности, я по себе знаю, что если представится возможность, я сразу же захочу этого — сим указом, всея Руси… Григорий Шерстюк Независимый кандидат в муниципальные депутаты

Через полтора часа хождения по подъездам Григорий жалуется, что устал, и садится отдохнуть в машину товарища по окружной команде, Андрея Шведко. Андрей старше — ему 32 года — и бойчее, когда дело доходит до разговора с жителями.

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— Если через миллион лет в России снова появится политика, как в девяностые, я буду рад уйти, — говорит Григорий.

— Через миллион лет? Тогда уже сингулярность настанет, — лениво сообщает Андрей. — Искусственный интеллект будет совершать открытия каждую секунду, и нельзя спрогнозировать, что тогда будет.

Андрей по профессии инженер-технолог криогенного оборудования, недавно уволился из компании, которая замораживает умерших людей до лучших времен. Сингулярность настанет — разморозят и оживят.

— Хорошо, что ты сейчас там не работаешь, — замечает Григорий. — А то в списке кандидатов странно бы смотрелось.

Татьяна Тепеницына и выброшенная еда

«Мы считали, я за день 100 этажей прошла», — говорит запыхавшийся кандидат Татьяна, добравшись до верхнего этажа. Из окна видно Даниловский рынок: Таня живет в Даниловском районе всю жизнь. Она не любит лифты, так что агитировать ходит пешком: даже на 16-й этаж. Смеется, что ноги за время кампании натренируются, потом хоть в горный поход.

Татьяна Тепеницына и ее родной район. | Источник: Русская служба Би-би-си

На 16-й этаж Таня поднималась зря. Не успевают кандидатки — Таня и ее напарница Анна Десятова — позвонить в первую квартиру, как появляется консьерж, мимо которого они прошли незамеченными, и выгоняет из дома.

Консьерж — злейший враг кандидата в депутаты.

Из-за них в подъезд не попадешь: «Не разбрасывайте тут свою рекламу!» Кандидаты обижаются: «Это не реклама, а политическая агитация!» Самое неприятное, что дома с консьержами — шестнадцатиэтажки с огромным количеством квартир.

Старшая по подъезду вопит, загораживая собой вход в многоэтажку:

— Я не голосую, не вижу честных людей. У меня крыша течёт 20 лет! Мы ко всем обращались, вплоть до Путина!

«Если люди поверят, что можно чего-то добиваться, а не просто жаловаться на жизнь, мы не только крышу починим, мы Россию починим», — говорит Таня, но не ей, а уже мне, когда мы оказываемся на безопасном расстоянии от суровой начальницы подъезда.

«Моя мечта — сделать в районе раздельный сбор мусора», — говорит кандидат. Она состоит в экологической организации Высшей школы экономики «Зеленая Вышка» и в прошлом году занималась спасением еды.

Я как-то сидела в вечером в «Прайме» и увидела, как продавцы выкидывают еду. Вот это ощущение — пять минут назад она была годная и вкусная, а теперь ее выкидывают — мне очень не понравилось. Татьяна Тепеницына Независимый кандидат в муниципальные депутаты

Фудшеринг — раздачу оставшейся еды после закрытия ресторана — Тане и «Зеленой Вышке» удалось организовать в кафе на Маросейке и на Даниловском рынке.

Кандидатки пробираются мимо луж во дворах. | Источник: Русская служба Би-би-си

Таня признается: за политикой не следила пристально, да и сейчас все еще убеждает себя, что к политике не имеет отношения.

По ее мнению, муниципальный депутат — это вид волонтерства, только менее известный.

Но кампания ее утомляет: «Здесь очень много времени тратится на вот эту политическую борьбу вместо реальных дел. Я сейчас могла бы, условно, бабушку через дорогу переводить. Все друзья говорят: потом мэром будешь, потом президентом… Нет уж».

1 сентября Татьяне придется прервать подомовой обход, чтобы сходить на торжественную линейку в вуз: она ушла из «Высшей школы экономики» и поступила в МГППУ на детского психолога.

«Я бы ни за что не бросила вуз. Уж поступила, так надо доучиться», — качает головой напарница Анна.

Но Таня не видит проблемы в том, чтобы сменить место учебы — да и вообще что-нибудь поменять: «Я однажды поменяла школу — и поняла, что это хорошо. Отчасти это причина, почему я тут. Если что-то не устраивает, надо это менять. А люди привыкли жаловаться, но ничего не делать».

Владислав Фоменко и троллейбусы

Владислава настолько разозлило решение московских властей постепенно убрать из города троллейбусы, что он пошел в депутаты. Юноша — фанат трамваев, троллейбусов, поездов; прошлым летом путешествовал по Восточной Сибири автостопом и фотографировал поезда. Из Омска, откуда четыре года назад Владислав приехал учиться, до Владивостока и обратно доехал за два месяца.

Блоги Ильи Варламова и Максима Каца — про троллейбусы и вообще про урбанистику — Владислава в политику и привели.

Решил начать с муниципального депутатства: «Это мой первый шаг, потому что он подвернулся под руку».

Владислав Фоменко. | Источник: Русская служба Би-би-си

— Такой молодой, а уже в депутаты? — удивляется дама в халатике, открыв дверь.

— Возьмите мою визитку. Можете прямо в паспорт положить, чтобы знать, за кого надо голосовать, — без обиняков предлагает ей Владислав.

Владиславу 24 года, он работает репетитором по математике. На физтехе МФТИ он увлекся историческими бальными танцами: каждые несколько месяцев у него бал, к Новому году планирует пошить себе фрак.

Правда, в МФТИ Владислав не доучился: были «хвосты», а пересдавать не очень и хотелось, желание заниматься наукой за годы учебы пропало.

Зато появилось желание обустроить Донской район — здесь омичу понравилось больше всего, потому и поселился.

Лужи возле моего дома. Бордюры высокие, вода там собирается и не утекает. Другая проблема — идиотские детские площадки: внизу горки скапливается вода. Плюс они просто скучные и унылые, а иногда и места родителям нет посидеть. В Щукино — единственном районе, где большинство депутатов независимы, приглашают дизайнеров для создания детских площадок. Владислав Фоменко Независимый кандидат в муниципальные депутаты

Эту программу Владислав и пересказывает жильцам, добавляя: «…И “Единую Россию” хотим от кормушки выгнать».

— Ой, я в этом не заинтересована вообще никак, — перебивает девушка, не дослушав.

— В своём будущем не заинтересованы? — в закрывающуюся дверь спрашивает кандидат.

Впрочем, отказы его не расхолаживают: «Это как с автостопом: ты же не просто стоишь столбом на дороге, ты уговариваешь водителя тебя подвезти. Кто-то возьмёт, кто-то пошлёт. Так и тут».

Наталия Зотова.

Русская служба Би-би-си.