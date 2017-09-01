На Среднем Урале стартуют выборы губернатора

Источник: УралИнформБюро

Сотрудники избирательных комиссий Свердловской области со 2 сентября на неделю пересядут на вездеходы, внедорожники и катера, чтобы доехать до Пуксинки, Ушмы и Барабы. В субботу на Среднем Урале начинается досрочное голосование по выборам губернатора региона для жителей труднодоступных и удаленных территорий, где нет транспортного сообщения, передает «Уралинформбюро».

«Например, в Ачитском городском округе есть деревня Малый Ут — туда мы поедем на тракторе. В Гарях восемь сел и во все можно только доплыть. Где-то членам комиссии придется даже идти пешком по несколько километров. Во многих населенных пунктах нет даже сотовой связи, а только таксофоны. Но к таким трудностям мы готовы, и проведем голосование в строгом соответствии с законом», — рассказал «Уралинформбюро» председатель свердловского избиркома Валерий Чайников.

Поставить «крестик» в бюллетенях раньше единого дня голосования 10 сентября смогут 7297 человек. Это жители 162 населенных пунктов, расположенных в Артинском, Волчанском, Горноуральском, Ивдельском, Серовском, Сосьвинском, Тавдинском, Тугулымском, Туринском и Шалинском городских округах, Байкаловском и Таборинском муниципальных районах, а также в Алапаевском муниципальном образовании и городских округах Верхотурский и Карпинск.