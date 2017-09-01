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09:26 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев вручил пенсионерам знаки отличия Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября, ИА УралПолит.Ru. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вручил региональные знаки отличия пожилым гражданам.

Куйвашев на церемонии, посвященной областному Дню пенсионера, вручил свердловчанам старшего поколения знаки отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» и «Совет да любовь», сообщается на официальном сайте областного правительства.

«Многие годы вы сами честно трудились, обеспечивая добрую славу региона. Сейчас наш черед принять эту эстафету и продолжить ваш труд на благо Свердловской области, на благо России», — обратился к участникам торжественной церемонии.

Почетной награды за ветеранское движение удостоились ответственный секретарь областного совета ветеранов Людмила Ведерникова, один из создателей организации «Ветеран» в Заречном Геннадий Гордюшкин и председатель ветеранской организации Ревдинского завода светотехнических изделий Валентина Петрухина.

Знаком «Совет да любовь» отмечены пары, создавшие крепкие многолетние семьи.

По данным отделения ПФР по Свердловской области в регионе проживает 1,3 млн пенсионеров, почти четверть из них продолжают работать. Многие активно участвуют в общественной деятельности, занимаются в творческих коллективах, спортивных клубах.

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