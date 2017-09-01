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10:06 (мск), источник: Клопс.ru

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Калининград

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба патриарха.

Источник: Клопс.ru

Кирилл прибыл в область в четверг, 31 августа. Его сопровождают руководитель административного секретариата Московской патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий и руководитель пресс-службы патриарха священник Александр Волков. В аэропорту предстоятеля Русской православной церкви встретили представители регионального правительства, мэр Калининграда и епархиальное духовенство.

В Калининграде патриарх возглавит литургию. Он также освятит православную гимназию, которая располагается на территории Кафедрального собора Христа Спасителя.

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