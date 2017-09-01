Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Калининград
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Калининград. Об этом сообщает
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Калининград. Об этом сообщает
Кирилл прибыл в область в четверг, 31 августа. Его сопровождают руководитель административного секретариата Московской патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий и руководитель
В Калининграде патриарх возглавит литургию. Он также освятит православную гимназию, которая располагается на территории Кафедрального собора Христа Спасителя.