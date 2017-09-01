Владимир Путин встретится на ВЭФ с президентом Южной Кореи

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 сентября, PrimaMedia.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на следующей неделе совершит визит в Россию и проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Планируется подписание нескольких важных двусторонних соглашений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Газету.ru.

«После прибытия 6 сентября у президента будет много важных планов в повестке дня, такие как двусторонние и расширенные переговоры с президентом Путиным, совместная пресс-конференция и церемония подписания важных двусторонних соглашений», — сообщил представитель администрации президента Южной Кореи.