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11:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владимир Путин встретится на ВЭФ с президентом Южной Кореи

Стороны собираются несколько важных двусторонних соглашений.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 сентября, PrimaMedia.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на следующей неделе совершит визит в Россию и проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Планируется подписание нескольких важных двусторонних соглашений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Газету.ru.

«После прибытия 6 сентября у президента будет много важных планов в повестке дня, такие как двусторонние и расширенные переговоры с президентом Путиным, совместная пресс-конференция и церемония подписания важных двусторонних соглашений», — сообщил представитель администрации президента Южной Кореи.

В июле сообщалось, что президент Южной Кореи поблагодарил Путина за приглашение во Владивосток и пригласил его в Сеул.

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