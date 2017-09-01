Воронежский губернатор встретился с председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимиром Салминым

Источник: govvrn.ru

Владимир Салмин проинформировал главу региона об основных показателях работы Сбербанка в Воронежской области. Так, во втором полугодии 2017 года в регионе активизировалось кредитование бизнеса. Объем кредитного портфеля юридических лиц, зарегистрированных в регионе, на 1 августа 2017 года составил 125,1 млрд рублей.

Рост наблюдается и на рынке ипотечного кредитования в связи со снижением с 10 августа процентных ставок. Теперь получить кредит на приобретение жилья в новостройке можно по ставке от 7,4% годовых, что является историческим минимумом. А первоначальный взнос на приобретение готового жилья снизили до 15%. Воронежцы быстро среагировали на понижение ставок — уже с 10 августа на 20% увеличилось количество заявок от жителей области на приобретение жилья в ипотеку. Всего же с начала года благодаря Сбербанку новоселье справили почти 3600 семей.

Алексей Гордеев поинтересовался темпами выдачи в регионе карт национальной платежной системы «Мир». Владимир Салмин сообщил, что за восемь месяцев 2017 года выпущено 140 тысяч карт «Мир», а до конца года этот показатель возрастет еще на 50 тысяч карт. Кроме того, на 20% выданных карт «Мир» уже идут зачисления зарплаты сотрудникам бюджетной сферы. Что касается готовности инфраструктуры к обслуживанию карт «Мир», то из 13,7 тысячи банкоматов и терминалов Сбербанка в регионе 99,4% поддерживают данную платежную систему.