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10:29 (мск), источник: Sputnik.by

Президент об электрокаре Tesla: стартует как космический корабль

Глава государства сказал, что американский электромобиль можно взять за эталон при создании белорусского аналога.

Источник: AP 2017

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что профицит энергии, которую получит Беларусь с вводом АЭС, сделает использование электрокара экономичным для белорусов, сообщили в эфире ОНТ.

«АЭС позволит заместить пять миллиардов кубов природного газа и создать профицит электроэнергии. А мировой тренд — замена углеводорода на чистое топливо. Поэтому мною была поставлена задача приспосабливаться к благам, которые получим с вводом АЭС», — подчеркнул Лукашенко.

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Стоимость километра пути на электрокаре стоит примерно в два-три раза меньше, чем на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Сейчас в НАН разрабатывают материалы для аккумуляторных батарей, которые сейчас являются самым проблемным вопросом в электрокаре.

«Стартует как космический корабль. За две секунды — 120 километров, и к тому же идеально держит дорогу. Это не первое мое знакомство, автомобили мое хобби, я слежу за развитием этой отрасли. И раз мы создали хороший народный автомобиль, пусть это будет первая ступень. Нам нужен электромобиль. Будете его с американцами, немцами создавать — ваше дело», — поставил задачу президент.

В планах белорусов производить автомобили в разных ценовых сегментах. Белорусские ученые не планируют копировать мировые разработки, уже сейчас НАН работает над производством собственного суперконденсатора.

«Если мы можем создать лучшую в мире батарею, почему не создаем? Что для этого нужно — люди, деньги? И не нужно класть ее в багажник, положите на дно, как в Tesla. Мы не можем отстать при уровне нашей науки. Все умеем, а кто-то заберет и сам сделает? Надо переходить на электричество», — велел глава государства.

Президент Беларуси накануне проехал на Tesla Model S и положительно оценил электромобиль, отметив, что его можно использовать в качестве эталона для производства белорусского «чистого» автомобиля.

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