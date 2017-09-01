Президент об электрокаре Tesla: стартует как космический корабль
Глава государства сказал, что американский электромобиль можно взять за эталон при создании белорусского аналога.
Глава государства сказал, что американский электромобиль можно взять за эталон при создании белорусского аналога.
МИНСК, 31 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что профицит энергии, которую получит Беларусь с вводом АЭС, сделает использование электрокара экономичным для белорусов, сообщили в эфире ОНТ.
«АЭС позволит заместить пять миллиардов кубов природного газа и создать профицит электроэнергии. А мировой тренд — замена углеводорода на чистое топливо. Поэтому мною была поставлена задача приспосабливаться к благам, которые получим с вводом АЭС», — подчеркнул Лукашенко.
Стоимость километра пути на электрокаре стоит примерно в
«Стартует как космический корабль. За две секунды — 120 километров, и к тому же идеально держит дорогу. Это не первое мое знакомство, автомобили мое хобби, я слежу за развитием этой отрасли. И раз мы создали хороший народный автомобиль, пусть это будет первая ступень. Нам нужен электромобиль. Будете его с американцами, немцами создавать — ваше дело», — поставил задачу президент.
В планах белорусов производить автомобили в разных ценовых сегментах. Белорусские ученые не планируют копировать мировые разработки, уже сейчас НАН работает над производством собственного суперконденсатора.
«Если мы можем создать лучшую в мире батарею, почему не создаем? Что для этого нужно — люди, деньги? И не нужно класть ее в багажник, положите на дно, как в Tesla. Мы не можем отстать при уровне нашей науки. Все умеем, а
Президент Беларуси накануне проехал на Tesla Model S и положительно оценил электромобиль, отметив, что его можно использовать в качестве эталона для производства белорусского «чистого» автомобиля.