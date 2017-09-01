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10:31 (мск), источник: Sputnik.md

В России всерьез возьмутся за мигрантов, в том числе из Молдовы

Одна из категорий людей, которые, наиболее подвержены террористическим вербовкам, это мигранты, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Правоохранительные органы в России должны усилить работу в среде мигрантов по предотвращению распространения экстремистских идей, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев, отмечает Sputnik Таджикистан.

Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил о задержании двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Подмосковье 1 сентября. По данным ФСБ, задержанные являются членами террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), у них нашли контакты с вербовщиками и инструкции по совершению терактов.

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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее заявил, что для приезжающих в Россию граждан Средней Азии необходимо ввести визовый режим.

«Большое количество терактов, которые планировались на территории России, было предотвращено. Однако при этом надо понимать, что угроза терроризма достаточно большая, и здесь, безусловно, требуется значительная активизация усилий, в том числе, безусловно, крайне важно усиливать агентурную работу и оперативно-розыскную деятельность. Одна из категорий людей, которые, безусловно, наиболее подвержены этим террористическим вербовкам, это, конечно, мигранты», — сказал Григорьев.

По его словам, зачастую под влияние экстремистских идей мигранты попадают уже на территории России.

«Главным образом через интернет это происходит. И поэтому нужно, конечно, среди мигрантов правоохранительным органам резко активизировать деятельность», — полагает член ОП.

При этом Григорьев отметил, что российские правоохранители «работают довольно-таки эффективно», о чем свидетельствует количество задержаний «террористов и потенциальных террористов».

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