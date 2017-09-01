Лукашенко отмечает рост популярности профессионального образования среди молодежи

«Главный ресурс любого предприятия — это не оборудование, каким бы современным и высокотехнологичным оно ни было. Главный ресурс — это люди. Рабочий-профессионал никогда не останется без дела. Он будет востребован всегда. И спрос на таких специалистов постоянно растет, — сказал Александр Лукашенко. — Все больше молодых людей осознают, что профессиональное образование — это престижно и, самое главное, очень перспективно. Ежегодно более трети выпускников школ выбирают лицеи и колледжи в качестве первой ступени профессионального, карьерного роста. Все необходимые условия для этого созданы».