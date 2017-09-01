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10:38 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко отмечает рост популярности профессионального образования среди молодежи

1 сентября, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Все больше молодых людей осознают, что профессиональное образование — это престижно и перспективно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М. С. Высоцкого, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Главный ресурс любого предприятия — это не оборудование, каким бы современным и высокотехнологичным оно ни было. Главный ресурс — это люди. Рабочий-профессионал никогда не останется без дела. Он будет востребован всегда. И спрос на таких специалистов постоянно растет, — сказал Александр Лукашенко. — Все больше молодых людей осознают, что профессиональное образование — это престижно и, самое главное, очень перспективно. Ежегодно более трети выпускников школ выбирают лицеи и колледжи в качестве первой ступени профессионального, карьерного роста. Все необходимые условия для этого созданы».

Президент привел в пример Минский государственный автомеханический колледж. В учреждении есть новейшие лаборатории, автодром, станция технического обслуживания. За годы работы из стен колледжа вышли 24 тыс. специалистов.

«Вдумайтесь только — 24 тысячи! Многие бывшие выпускники стали руководителями производств, учеными, крупными специалистами в области машиностроения и видными государственными деятелями», — обратил внимание Александр Лукашенко.

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