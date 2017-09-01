Лавров констатировал нежелание США танцевать танго в двусторонних отношениях

«Что касается еще одного нашего соседа, Соединенных Штатов, как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной, мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам, и искренне хотим, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной», — сказал Лавров, выступая в МГИМО.