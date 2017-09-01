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10:57 (мск), источник: Интерфакс

Лавров констатировал нежелание США танцевать танго в двусторонних отношениях

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — В Москве не ищут ссоры с Вашингтоном, открыты к конструктивному взаимодействию, но США исполняют в отношениях с Россией «индивидуальный брейк-данс», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: AP 2017

«Что касается еще одного нашего соседа, Соединенных Штатов, как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной, мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам, и искренне хотим, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной», — сказал Лавров, выступая в МГИМО.

Но как вы знаете, для танго нужны двое, пока, по-моему, наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
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По мнению министра, закрытие Соединенными Штатами российских диппредставительств напоминает болезненный припадок.

«Мы наблюдаем какие-то пароксизмы (болезненный припадок), связанные с той самой исключительностью, которую президент Обама постоянно подчеркивал, высокомерно указывая на их место, которые должны занимать все остальные страны», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, что в последнее время США используют российскую дипсобственность в качестве разменной монеты.

В четверг 31 августа было объявлено, что США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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Во время загрузки произошла ошибка.
09:57 (мск)© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
perplexed perplexed
"закрытие Соединенными Штатами российских диппредставительств напоминает болезненный припадок." И так понравилось,что всем кремлём решили в припадке...
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