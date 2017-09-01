Лавров констатировал нежелание США танцевать танго в двусторонних отношениях

«Что касается еще одного нашего соседа, Соединенных Штатов, как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной, мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам, и искренне хотим, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной», — сказал Лавров, выступая в МГИМО.
Но как вы знаете, для танго нужны двое, пока, по-моему, наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс.
Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России
По мнению министра, закрытие Соединенными Штатами российских диппредставительств напоминает болезненный припадок.
«Мы наблюдаем какие-то пароксизмы (болезненный припадок), связанные с той самой исключительностью, которую президент Обама постоянно подчеркивал, высокомерно указывая на их место, которые должны занимать все остальные страны», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, что в последнее время США используют российскую дипсобственность в качестве разменной монеты.
В четверг 31 августа было объявлено, что США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.