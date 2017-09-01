Комиссия Генпрокуратуры выехала на Байкал для комплексной проверки загрязнителей озера

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Проверка проводится по поручению президента Владимира Путина. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, к проверке привлечены сотрудники федеральных служб по надзору в сфере природопользования и в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, федеральных агентств водных ресурсов, лесного хозяйства и по рыболовству, прокуратур Бурятии, Иркутской области, Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«Проверкой будут охвачены все объекты, оказывающие негативное воздействие на Байкальскую природную территорию. По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — говорится в сообщении.