В мэрии Омска прокомментировали иск Хорошилова
В администрации города усомнились, что бывший глава депимущества Сергей Хорошилов будет требовать зарплату и с них.
В администрации города усомнились, что бывший глава депимущества Сергей Хорошилов будет требовать зарплату и с них.
У бывшего директора департамента имущественных отношений Сергея Хорошилова нет оснований для судебных тяжб с администрацией города по вопросам зарплаты.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Хорошилов подал иск в Кировский районный суд о взыскании долгов по зарплате с регионального отделения ДОСААФ. В организации бывший чиновник занимал пост заместителя председателя.
«Администрация города в соответствии с законом выполняет перед всеми уволенными сотрудниками все материальные обязательства в полном объеме и в срок», — заявил в разговоре с «СуперОмском» заместитель директора департамента информационной политики Виктор Гашеев.
Напомним, что Сергей Хорошилов занимал пост директора департамента имущественных отношений с 2012 по 2015 годы. Затем был назначен заместителем председателя регионального отделения ДОСААФ.