В мэрии Омска прокомментировали иск Хорошилова

У бывшего директора департамента имущественных отношений Сергея Хорошилова нет оснований для судебных тяжб с администрацией города по вопросам зарплаты.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Хорошилов подал иск в Кировский районный суд о взыскании долгов по зарплате с регионального отделения ДОСААФ. В организации бывший чиновник занимал пост заместителя председателя.

«Администрация города в соответствии с законом выполняет перед всеми уволенными сотрудниками все материальные обязательства в полном объеме и в срок», — заявил в разговоре с «СуперОмском» заместитель директора департамента информационной политики Виктор Гашеев.