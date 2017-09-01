Главреду газеты АиФ отказали во въезде в Молдову

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Главному редактору газеты «Аргументы и факты» Игорю Черняку и двум бизнесменам отказали во въезде в Молдову, так как они не указали цель визита в республику, сообщили в пятницу в пресс-службе Погранполиции страны.

Ранее стало известно, что главному редактору газеты «Аргументы и факты» Игорю Черняку и двум бизнесменам, один из которых, будучи гражданином России, является владельцем винодельческих предприятий в Молдове, отказали во въезде в республику.