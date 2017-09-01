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11:25 (мск), источник: Sputnik.md

Главреду газеты АиФ отказали во въезде в Молдову

В Пограничной полиции Молдовы прокомментировали информацию о том, что главреду газеты «Аргументы и факты» и двум бизнесменам отказали во въезде в республику.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Главному редактору газеты «Аргументы и факты» Игорю Черняку и двум бизнесменам отказали во въезде в Молдову, так как они не указали цель визита в республику, сообщили в пятницу в пресс-службе Погранполиции страны.

Ранее стало известно, что главному редактору газеты «Аргументы и факты» Игорю Черняку и двум бизнесменам, один из которых, будучи гражданином России, является владельцем винодельческих предприятий в Молдове, отказали во въезде в республику.

«В связи с информацией о том, что граждан РФ вернули из Международного аэропорта Кишинева, Пограничная полиция отмечает, что указанным лицам отказали во въезде на территорию Молдовы в связи с тем, что они не выполнили условия для пересечения государственной границы, не указав цель визита», — отметили в Погранполиции.

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