Главреду газеты АиФ отказали во въезде в Молдову
В Пограничной полиции Молдовы прокомментировали информацию о том, что главреду газеты «Аргументы и факты» и двум бизнесменам отказали во въезде в республику.
В Пограничной полиции Молдовы прокомментировали информацию о том, что главреду газеты «Аргументы и факты» и двум бизнесменам отказали во въезде в республику.
КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Главному редактору газеты «Аргументы и факты» Игорю Черняку и двум бизнесменам отказали во въезде в Молдову, так как они не указали цель визита в республику, сообщили в пятницу в
Ранее стало известно, что главному редактору газеты «Аргументы и факты» Игорю Черняку и двум бизнесменам, один из которых, будучи гражданином России, является владельцем винодельческих предприятий в Молдове, отказали во въезде в республику.
«В связи с информацией о том, что граждан РФ вернули из Международного аэропорта Кишинева, Пограничная полиция отмечает, что указанным лицам отказали во въезде на территорию Молдовы в связи с тем, что они не выполнили условия для пересечения государственной границы, не указав цель визита», — отметили в Погранполиции.