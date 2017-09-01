Британский министр посетил мечеть Хазрет Султан в Астане

«Позади меня находится великолепная мечеть Хазрет Султан. Это одна из известных достопримечательностей в городе, и сегодня мне выпала честь посетить ее. 1 сентября — очень важный день в исламском календаре. Поэтому, стоя здесь, перед мечетью, я хотел бы выразить мои самые лучшие пожелания. Құрбан айт құтты болсын!», — говорится в видеопоздравлении, размещенном в Фейсбук британского посольства в РК.