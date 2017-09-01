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11:15 (мск), источник: Kazinform

Британский министр посетил мечеть Хазрет Султан в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Со священным праздником Курбан айт поздравил казахстанцев министр по делам Европы и Америки сэр Алан Данкан, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Позади меня находится великолепная мечеть Хазрет Султан. Это одна из известных достопримечательностей в городе, и сегодня мне выпала честь посетить ее. 1 сентября — очень важный день в исламском календаре. Поэтому, стоя здесь, перед мечетью, я хотел бы выразить мои самые лучшие пожелания. Құрбан айт құтты болсын!», — говорится в видеопоздравлении, размещенном в Фейсбук британского посольства в РК.

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