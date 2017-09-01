Губернатор Петербурга назначил руководителя нового комитета территориального развития

«Губернатором Георгием Полтавченко подписано распоряжение о назначении с 1 сентября 2017 года Игоря Князева на должность председателя комитета территориального развития
Ранее Игорь Князев возглавлял комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что Полтавченко утвердил создание в администрации города нового комитета — территориального развития. Согласно документам, комитет проводит государственную политику в сфере развития государственного управления на территориях районов
Кроме того, он отвечает за содействие избирательным комиссиям со стороны органов власти.