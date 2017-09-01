Жители Ленинского округа Омска массово ринулись на выборы

Любопытно, что лидером по количеству участников выборов лидирует ленинский округ. Там свое активное избирательное право реализовали 216 человек. На втором месте Центральный округ — 89 человек.

Справка Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительства В единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания Подробнее

В Кировском округе досрочно проголосовали 46 человек, а в Октябрьском — 42. Меньше всего омичей (35) пришли на избирательный участок в Советском округе — 35.

Как ранее сообщал «СуперОмск» досрочное голосование в территориальных избирательных комиссиях проходит с 30 августа по 5 сентября (пн-пт с 16 до 20 часов, в выходные — с 10 до 14 часов). С 6 по 9 сентября проголосовать можно по тому же расписанию в участковой избирательной комиссии.

Для досрочного голосования в горизбиркоме рекомендовали предоставить необходимость участия в выборах раньше срока, например, показать билеты.

Напомним, выборы в Омский городской Совет состоятся в единый день голосования, 10 сентября. На 40 мандатов ОГС претендуют более 300 выдвиженцев.

Адреса территориальных избирательных комиссий:

По Кировскому округу — Профинтерна, 15, каб. 319; тел. 37−41−14.

По Советскому округу — Красный Путь, 107, каб. 415; тел. 23−80−24.

По Центральному округу — Герцена, 25, каб. 229; тел. 25−55−07.

По Октябрьскому округу — Лизы Чайкиной, 1, каб. 203; тел. 36−65−61.