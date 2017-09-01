Жители Ленинского округа Омска массово ринулись на выборы
В избирательной комиссии Омска подвели итоги второго дня досрочного голосования за депутатов горсовета 6 созыва. За два дня проголосовало 437 омичей.
В избирательной комиссии Омска подвели итоги второго дня досрочного голосования за депутатов горсовета 6 созыва. За два дня проголосовало 437 омичей.
Любопытно, что лидером по количеству участников выборов лидирует ленинский округ. Там свое активное избирательное право реализовали 216 человек. На втором месте Центральный округ — 89 человек.
В Кировском округе досрочно проголосовали 46 человек, а в Октябрьском — 42. Меньше всего омичей (35) пришли на избирательный участок в Советском округе — 35.
Как ранее сообщал «СуперОмск» досрочное голосование в территориальных избирательных комиссиях проходит с 30 августа по 5 сентября (пн-пт с 16 до 20 часов, в выходные — с 10 до 14 часов). С 6 по 9 сентября проголосовать можно по тому же расписанию в участковой избирательной комиссии.
Для досрочного голосования в горизбиркоме рекомендовали предоставить необходимость участия в выборах раньше срока, например, показать билеты.
Напомним, выборы в Омский городской Совет состоятся в единый день голосования, 10 сентября. На 40 мандатов ОГС претендуют более 300 выдвиженцев.
Адреса территориальных избирательных комиссий:
По Кировскому округу — Профинтерна, 15, каб. 319; тел. 37−41−14.
По Советскому округу — Красный Путь, 107, каб. 415; тел. 23−80−24.
По Центральному округу — Герцена, 25, каб. 229; тел. 25−55−07.
По Октябрьскому округу — Лизы Чайкиной, 1, каб. 203; тел. 36−65−61.
По Ленинскому округу — Карла Маркса, 62, каб. 405; тел. 40−12−97.