Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзон уличил Пугачеву во лжи
Краны из нержавеющей стали могут быть опасны
АвтоВАЗ увеличил стоимость Lada Vesta
Украина отреагировала на слова главы ЕК о ее месте в ЕС и НАТО
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
«Абрамс не полезет»: СМИ о сценарии боя с Т-90
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Волочкова посетила следователя в умопомрачительном мини - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
12:07 (мск), источник: СуперОмск

Жители Ленинского округа Омска массово ринулись на выборы

В избирательной комиссии Омска подвели итоги второго дня досрочного голосования за депутатов горсовета 6 созыва. За два дня проголосовало 437 омичей.

Любопытно, что лидером по количеству участников выборов лидирует ленинский округ. Там свое активное избирательное право реализовали 216 человек. На втором месте Центральный округ — 89 человек.

Справка
Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительстваВ единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания

В Кировском округе досрочно проголосовали 46 человек, а в Октябрьском — 42. Меньше всего омичей (35) пришли на избирательный участок в Советском округе — 35.

Как ранее сообщал «СуперОмск» досрочное голосование в территориальных избирательных комиссиях проходит с 30 августа по 5 сентября (пн-пт с 16 до 20 часов, в выходные — с 10 до 14 часов). С 6 по 9 сентября проголосовать можно по тому же расписанию в участковой избирательной комиссии.

Для досрочного голосования в горизбиркоме рекомендовали предоставить необходимость участия в выборах раньше срока, например, показать билеты.

Напомним, выборы в Омский городской Совет состоятся в единый день голосования, 10 сентября. На 40 мандатов ОГС претендуют более 300 выдвиженцев.

Адреса территориальных избирательных комиссий:

По Кировскому округу — Профинтерна, 15, каб. 319; тел. 37−41−14.

По Советскому округу — Красный Путь, 107, каб. 415; тел. 23−80−24.

По Центральному округу — Герцена, 25, каб. 229; тел. 25−55−07.

По Октябрьскому округу — Лизы Чайкиной, 1, каб. 203; тел. 36−65−61.

По Ленинскому округу — Карла Маркса, 62, каб. 405; тел. 40−12−97.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Кандидатом в президенты России может стать женщина
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
Лавров рассказал об «индивидуальном брейк-дансе» США
Налог на движимое имущество могут отменить
Число жертв урагана «Харви» в США достигло 44 человек
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь