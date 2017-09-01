Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзон уличил Пугачеву во лжи
Краны из нержавеющей стали могут быть опасны
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
МИД Украины направил ноту протеста Болгарии
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Волочкова посетила следователя в умопомрачительном мини - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11:27 (мск), источник: РИА Новости

Собчак прокомментировала сообщения о ее возможном участии в выборах

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, которую СМИ назвали возможным соперником президента РФ Владимира Путина на следующих выборах главы государства, удивилась, что ее об этом не спросили.

Источник: РИА Новости

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов сообщила, что соперником Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина. Один из собеседников издания сообщил, что рассматриваются пять-семь кандидатур для этого. Другой источник газеты назвал идеальным вариантом Собчак.

Новость
Как живут женщины-политикиПеред вами — 6 прекрасных дам, в чьих руках находятся судьбы мира.

Комментируя данную публикацию в Instagram, Собчак подчеркнула, что издания «не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий» от нее и назвала себя человеком независимым, никак не связанным с администрацией президента. «Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах — не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом», — написала она.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии Путина в кампании 2018 года. В начале августа глава государства был с рабочей поездкой в Бурятии. В ходе совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Бурятии и Иркутской области по видеосвязи перед президентом выступил один из погорельцев, чей дом был поврежден при пожаре. В конце своего рассказа он добавил: «У нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост». Президент в ответ поблагодарил и заявил, что подумает.

Справка
Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительстваВ единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Нарния *
Собчак ?... А почему бы и нет ?!!!)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 К русскому вторжению готовы: почему Прибалтику мы никогда не завоюем
Стал известен прогноз по курсу доллара на конец года
Кандидатом в президенты России может стать женщина
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
Лавров рассказал об «индивидуальном брейк-дансе» США
Налог на движимое имущество могут отменить
Число жертв урагана «Харви» в США достигло 44 человек
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь