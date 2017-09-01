Собчак прокомментировала сообщения о ее возможном участии в выборах

Источник: РИА Новости

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов сообщила, что соперником Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина. Один из собеседников издания сообщил, что рассматриваются пять-семь кандидатур для этого. Другой источник газеты назвал идеальным вариантом Собчак.

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Комментируя данную публикацию в Instagram, Собчак подчеркнула, что издания «не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий» от нее и назвала себя человеком независимым, никак не связанным с администрацией президента. «Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах — не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом», — написала она.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии Путина в кампании 2018 года. В начале августа глава государства был с рабочей поездкой в Бурятии. В ходе совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Бурятии и Иркутской области по видеосвязи перед президентом выступил один из погорельцев, чей дом был поврежден при пожаре. В конце своего рассказа он добавил: «У нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост». Президент в ответ поблагодарил и заявил, что подумает.