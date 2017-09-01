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12:41 (мск), источник: РИА Новости

Лавров рассказал, как Россия ответит на закрытие диппредставительств в США

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Москва предпримет меры в связи с антироссийской политикой США, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Источник: РИА Новости
Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ

Об этом глава МИД сообщил, выступая в пятницу в МГИМО.

Он также подчеркнул, что санкционная политика Соединенных Штатов была инициирована администрацией экс-главы США Барака Обамы, чтобы подорвать российско-американские отношения и не позволить президенту Трампу выполнить предвыборные обещания по нормализации отношений между странами.

Вашингтон в четверг вечером объявил о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются российское генконсульство в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

13 комментариевк этой статье
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Комментарии13
Комментарии
13
Alex Heavy
Америка настолько привыкла вводить против всех санкции –
что даже удивилась, что против неё тоже их ввели!!!
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