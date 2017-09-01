Лавров рассказал, как Россия ответит на закрытие диппредставительств в США
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Москва предпримет меры в связи с антироссийской политикой США, заявил глава МИД Сергей Лавров.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Москва предпримет меры в связи с антироссийской политикой США, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами.
Об этом глава МИД сообщил, выступая в пятницу в МГИМО.
Он также подчеркнул, что санкционная политика Соединенных Штатов была инициирована администрацией
Вашингтон в четверг вечером объявил о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются российское генконсульство в
что даже удивилась, что против неё тоже их ввели!!!