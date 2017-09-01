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13:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сенатор от Приангарья подаст в Европейский суд за отказ в регистрации на выборах в Бурятии

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев собирается подавать в Европейский суд по правам человека после отказа в регистрации на выборах в Бурятии.

Источник: AP 2017

Это произошло после решения следующей инстанции Верховного суда РФ, 28 августа, который не удовлетворил апелляционную жалобу бурятских коммунистов. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

— Будем подавать также в кассационный суд, чтобы все возможные пути отстаивания законных интересов были использованы, — сказал Вячеслав Мархаев.

Когда сенатор будет подавать иск он не уточнил.

Напомним, что центризбирком оставил без удовлетворения жалобу сенатора от Иркутской области, члена КПРФ Вячеслава Мархаева на Избирательную комиссию Бурятии, которая ранее отказала члену Совета Федерации в регистрации кандидатом на должность главы республики. Количество подписей, собранных в поддержку кандидата, оказалось недостаточным для его выдвижения. Кроме того, Центральная избирательная комиссия РФ намерена обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы проверить факты злоупотреблений изложенных в жалобе.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что глава Бурятии Вячеслав Наговицын, стоявший у руля Республики с 2007 года, объявил о решении подать в отставку и не идти на третий срок. Он отметил, что данное решение обусловлено еще и тем, что кандидат, которого назначит президент РФ, должен успеть до начала предвыборной борьбы ознакомиться с регионом и людьми, а для этого требуется время. По его мнению, все кандидаты должны быть в равных условиях.

Выборы главы Республики Бурятия состоятся 10 сентября 2017 года.

Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ, член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев претендовал на должность главы Бурятии. Его кандидатуру для участия в выборах выдвинули на 54-й отчетной республиканской партийной конференции партии.

Однако республиканский Избирком отказался зарегистрировать кандидата.

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