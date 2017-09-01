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11:58 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ поздравил учеников села Копанка с Днем знаний

Президент Игорь Додон, по случаю празднования Дня знаний выразил свои искренние поздравления ученикам и учителям лицея Прометей и гимназии Василе Александри, расположенных в селе Копанка Каушанского района.

Источник: Actualitati.md

В своем поздравлении, президент подчеркнул, что подрастающее поколение надежда своих родителей и всей страны, потому что у Молдовы есть будущее благодаря именно им.

Чрезвычайно важно набираться знаний, быть абсолютно уверенными в том, что невозможно представить себе современного человека вне процесса непрерывного обучения, а также настойчивого поиска возможностей для своего всестороннего саморазвития. Будьте смелыми, старайтесь впитать в себя мудрость книг, стремитесь преуспеть, и тогда успех не заставит себя ждать, -отметил он.

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Не без внимания президент оставил и учителей, которые играют важную роль в жизни подрастающего поколения. Каждый день вы делитесь с детьми не только своими знаниями, но и дарите им частичку собственной личности; вы культивируете в душах и умах молодежи уверенность в завтрашнем дне и уважение к основным человеческим ценностям; вы моделируете характеры и судьбы, создавая достойного гражданина, который любит свою страну и свой народ, — сказал Додон.

Также, президент отметил, что будут приложены все усилия для того, чтобы воспрепятствовать закрытию учебных учреждений в селах и городах. Мы будем искать решения для поощрения и повышения заработной платы преподавателям. Отдельно будут учитываться потребности школ соответствующего региона для оказания им помощи, необходимой для нормального функционирования, — пояснил президент.

В заключении Додон пожелал учащимся больших успехов в учебе, упорства, а также достижения ожидаемых результатов, а также передал в подарок несколько компьютеров для залов информатики, а также школьный инвентарь.

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