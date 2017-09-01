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12:33 (мск), источник: РБК

Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты

Столица Бельгии Брюссель, следом за Валлонским регионом, решила отказаться от использования одноразовых пластиковых пакетов. С 1 сентября их распространение во всех торговых точках города запрещено, сообщает телеканал RTBF.

Источник: Reuters

Владельцам торговых сетей разрешили распространять до 30 ноября пакеты, которые закупили до 1 сентября.

Запрет не касается многоразовых пластиковых пакетов толщиной более 50 мк (микрон).

Меру решили ввести для уменьшения загрязнения окружающей среды, учитывая то, что, в среднем, полиэтиленовый пакет разлагается в природе 450 лет.

В Валонии запреты на полиэтиленовые пакеты ввели с 1 декабря 2016 года.

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За запрет пластиковых пакетов в конце августа 2017 года выступили и власти Кении. В этой стране ввели уголовное наказание за производство, продажу и использование пластиковых пакетов. Нарушителям грозит до четырех лет тюремного заключения или штраф до $40 тыс. Предпринимателям дали несколько месяцев для адаптации бизнеса к новым условиям.

Более 40 стран, включая Китай, Францию, Руанду и Италию уже запретили пластиковые пакеты полностью или частично, отмечает The New York Times.

Согласно данным программы ООН по защите окружающей среды, в мировой океан ежегодно выбрасывается до 8 млн т пластика. К 2050 году пластика в океанах станет больше, чем рыбы. Это может нанести непоправимый ущерб рыболовной отрасли и туризму.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Александр ....
Давно пора, раньше за продуктами всегда с сумками ходили. Да и молоко, сметана была в многоразовых стеклянных бутылках. А сейчас столько мусора плодится.
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