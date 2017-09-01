Прокуратура подала иск на мэрию Бодайбо в Приангарье за нерасселение из ветхих домов

Источник: IrkutskMedia.ru

Учитывая, что на территории города не расселено 154 квартиры надзорный орган направил административное исковое заявление. Материалы положены в основу возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Прокуратура направляла в адрес главы Бодайбо представления, в которых указывались нарушения закона и просчеты в работе мэрии, а также нецелевое использование средств областного бюджета, на приобретение квартир сверх компенсационной площади.

«Администрация недостаточно взаимодействовала со строительными компаниями, выбирала площадки под застройку без инженерных коммуникаций и расторгла муниципальный контракт по строительству домов для 24-х семей», — говорится в сообщении.