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13:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура подала иск на мэрию Бодайбо в Приангарье за нерасселение из ветхих домов

Прокуратура Иркутской области направила иск в суд о признании незаконным бездействия администрации Бодайбо и понуждении обеспечить переселение жителей 40-ка аварийных домов до 1 сентября.

Источник: IrkutskMedia.ru

Учитывая, что на территории города не расселено 154 квартиры надзорный орган направил административное исковое заявление. Материалы положены в основу возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Прокуратура направляла в адрес главы Бодайбо представления, в которых указывались нарушения закона и просчеты в работе мэрии, а также нецелевое использование средств областного бюджета, на приобретение квартир сверх компенсационной площади.

«Администрация недостаточно взаимодействовала со строительными компаниями, выбирала площадки под застройку без инженерных коммуникаций и расторгла муниципальный контракт по строительству домов для 24-х семей», — говорится в сообщении.

Акты прокурорского реагирования и переселения граждан находятся на особом контроле прокуратуры города.

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