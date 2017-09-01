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17:28 (мск), источник: Prokazan.ru

Президент Татарстана в Советском районе Казани открыл две новые школы

1 сентября, в День знаний, президент Татарстана Рустам Минниханов в Советском районе Казани торжественно открыл две новые школы — № 180 и № 181.

— Сегодня знаковое событие — мы открываем такую прекрасную школу. Конечно, создавать такие хорошие условия, чтобы наши дети были конкурентными, — это наша главная задача, — подчеркнул Минниханов.

В мероприятии также приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин и замминистра образования и науки РФ Людмила Огородова.

Отметим, что гимназия № 180 на 1224 места будет полилингвальной и многопрофильной, в ней будет два бассейна, столовая на 460 мест. Дети смогут обучаться в татарских и русских классах, а также иностранных. Будет техническое и IT-направления.

Также в этом году продолжится строительство трех школ в «Салават Купере» на 1124 места, в жилищном комплексе «Светлая долина» на 800 мест.

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