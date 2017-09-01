Додон хочет узнать причины отказа на въезд в Молдову главреда АиФ

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон потребовал от Службы информации и безопасности страны предоставить детальную информацию о том, что послужило поводом для отказа во въезде в республику главному редактору газеты «Аргументы и факты» Игорю Черняку.

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Ранее стало известно, что главному редактору газеты «Аргументы и факты» Игорю Черняку и двум бизнесменам, один из которых, будучи гражданином России, является владельцем винодельческих предприятий в Молдове, отказали во въезде в республику. В Погранполиции страны сообщили, что указанным гражданам отказали во въезде на территорию республики, так как они не указали цель визита.

«Это признак слабости молдавского правительства. Категорически осуждаю блокирование работы российских СМИ и журналистов. Причем проевропейское большинство категорически не хочет замечать антигосударственную деятельность некоторых западных, румынских СМИ, которые открыто подрывают государственность Республики Молдова», — заявил Додон.

Он выразил уверенность, что «этим двойным стандартам придет конец уже в следующем году в результате парламентских выборов, когда будет сформировано промолдавское большинство и правительство», которые будут «отстаивать национальные интересы, а не оглядываться на мнение кураторов извне».