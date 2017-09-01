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12:42 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кении оппозиционер добился перевыборов президента

В Кении пройдут повторные президентские выборы. Такое постановление вынес Верховный суд страны, о его решении сообщает в пятницу, 1 сентября, CNN.

Источник: Reuters

«Президентские выборы прошли не в соответствии с конституцией, и потому объявленные результаты недействительны», — заявил председатель суда Дэвид Марага. Перевыборы должны пройти в 60-дневный срок.

Это стало возможным благодаря жалобе кандидата от оппозиции Райла Одинги. Он счел объявленные результаты сфальсифицированными и обратился в суд.

В итоге требование поддержали четверо из шести судей.

«Это действительно исторический день для народа Кении и для людей африканского континента», — отметил Одинга после вынесения вердикта.

Оглашение итогов президентских выборов в Кении, прошедших 8 августа, спровоцировало массовые беспорядки. По данным Центризбиркома, победу одержал действующий глава государства Ухуру Кениата.

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