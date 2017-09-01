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13:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Труд талантливых педагогов является лучшей гарантией того, что страна в будущем получит образованных, успешных граждан», — Валерий Шанцев

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем знаний.

Источник: РИА "Новости"

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем знаний! В новом учебном году, который по традиции начинается этим замечательным праздником, за парты сядут свыше 300 тысяч учеников школ Нижегородской области. В том числе, 36 тысяч первоклассников! И каждому из них мне хотелось бы пожелать интересных уроков, новых открытий и крепких знаний, которые помогут в будущем стать культурными людьми и отличными специалистами в своей профессии», — говорится в поздравлении.

«Отдельные поздравления адресую нашим учителям. Квалифицированные и творческие педагоги, “горящие” на работе и способные “зажигать” детей тягой к знаниям — именно ваш труд является лучшей гарантией того, что наша область и страна в будущем получат образованных, успешных, уверенных в себе граждан», — сказано в поздравлении.

«В свою очередь мы стараемся создать более комфортные условия для учебы и работы. Так, в 2016 году было введено в эксплуатацию здание лицея в Семенове, построен новый корпус Бутурлинской школы. В нынешнем году 1 сентября примет учеников новая школа на 1 тысячу мест в микрорайоне Красногорка на Бору, строятся школы в Павлове, Тонкине, Нижнем Новгороде, Дальнеконстантиновском и Балахнинском, Володарском и Навашинском районах. А уже с 2018 года стартует областная программа капитального ремонта образовательных учреждений, которая охватит еще и две сотни существующих школ. Надеюсь, что новые комфортные условия очень помогут нижегородским учителям в работе, а ребятам — в учебе», — говорится в поздравлении.

«Общеизвестно, что “ученье — свет”, а “знания — сила”. Поэтому в День знаний желаю учащимся иметь “светлые” головы на плечах и вырастать сильными личностями! Педагогам — успехов в их благородном труде!» — сказано в поздравлении.

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