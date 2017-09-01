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13:41 (мск), источник: Newtimes.kz

Даурен Абаев ответил на предложение «отправить всех министров на месяц в аул»

Министр информации и коммуникаций Казахстана объяснил, почему он решил принять участие в телевизионном проекте, где ему придется провести сутки в условиях дикой природы, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Новость о своем участии в реалити-шоу Абаев прокомментировал на своей странице в Facebook.

«Находясь с рабочей поздкой в Алматы, я дал согласие участвовать в проекте телеканала Qazaqstan “24 сағат табиғат құшағында”. Я считаю этот проект нужным, так как он призван показать зрителям богатство нашей природы, и готов один из дней своего трудового отпуска посвятить съемочному процессу», — написал министр.

Во время загрузки произошла ошибка.

Абаев также ответил тем, кто отнесся к этой новости скептично и с юмором предложил всех министров «сослать» в условия дикой природы.

«Что касается предложений “отправить министров на месяц в аул — вкусить реальной жизни казахстанской глубинки”, то хочу сказать, что практически все свое детство, до 17 лет я прожил в ауле, где в трудные годы не было света и воды, все мои родные из аула, и я по-прежнему регулярно там бываю. Поэтому даже такие проекты вряд ли меня чем-то удивят», — подытожил Даурен Абаев.

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