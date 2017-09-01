Даурен Абаев ответил на предложение «отправить всех министров на месяц в аул»

Источник: Newtimes.kz

Новость о своем участии в реалити-шоу Абаев прокомментировал на своей странице в Facebook.

«Находясь с рабочей поздкой в Алматы, я дал согласие участвовать в проекте телеканала Qazaqstan “24 сағат табиғат құшағында”. Я считаю этот проект нужным, так как он призван показать зрителям богатство нашей природы, и готов один из дней своего трудового отпуска посвятить съемочному процессу», — написал министр.

Абаев также ответил тем, кто отнесся к этой новости скептично и с юмором предложил всех министров «сослать» в условия дикой природы.