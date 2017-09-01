Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Мережко на вступление Пашинина в ряды ВСУ
Живущих на теле человека микробов превратили в музыку
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
Собчак ответила на статью о планах сделать ее соперницей Путина
Трамп ответил на вопрос об «угрозе безопасности» со стороны РФ
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Похудевшую на 84 кг Картункову упрекнули в анорексии - СМИ
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Калашникова привела Панина к пластическому хирургу – СМИ
Джигурда показал жену в белье: Помогите обнаженной
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
13:36 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь повысила нефтяные пошлины с 1 сентября

Пошлина на сырую нефть выросла более чем на 10 долларов, на товарные бензины — чуть больше, чем на 3 доллара за тонну.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Беларусь с 1 сентября 2017 года, вслед за Россией, повысила ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС, сообщает Sputnik.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров республики № 660 от 30 августа 2017 года, проинформировали в пресс-службе белорусского правительства.

Читайте также
Новак: РФ может поставить в Беларусь менее 24 млн тонн нефти

Согласно документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с 74,4 долларов за тонну до 84,1 долларов за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин выросла с 40,9 долларов за тонну до 46,2 долларов за тонну, на товарные бензины — с 22,3 долларов за тонну до 25,2 долларов за тонну. Такая же ставка установлена и на легкие, средние дистилляты, дизтопливо, бензол, толуол, ксилолы и смазочные масла.

В предыдущий раз ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты изменялись 1 августа — тогда они были снижены в связи со снижением мировых цен на нефть.

Беларусь в 2011 году унифицировала с Россией ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. Согласно белорусско-российским договоренностям, в 2017 году, как и годом ранее, весь объем экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты остается в белорусском бюджете, республика направляет эти средства на погашение и обслуживание внешнего госдолга.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Лукашенко: рабочий человек – не бандит, ему нужны мир и спокойствие
Афиша на выходные: куда пойти 2-3 сентября в Минске
Лавров рассказал об ответе на закрытие диппредставительств в США
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
Кандидатом в президенты России может стать женщина
Свидетель обвинения дала показания по делу Улюкаева
В Кабардино-Балкарии более 500 человек заблокированы из-за селя
Опрос показал, сколько жителей регионов хотят переехать в Москву
Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Кинопремьеры, которых мы ждем: 20 главных фильмов осени 2017 Немного хорроров и триллеров, немного анимации, для англоманов — экранизация Кристи и продолжение приключений агентов Kingsman, для фанатов комиксов — очередные супергеройские блокбастеры. Словом, посмотреть этой осенью есть на что
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
1 сентября: дети звезд, которые сегодня пошли в первый класс (фото) Каждая мама старается, чтобы ее школьник в День знаний был самым красивым и нарядным. Давайте посмотрим, как с этой задачей справились звездные родители.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь