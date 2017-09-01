Беларусь повысила нефтяные пошлины с 1 сентября

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Беларусь с 1 сентября 2017 года, вслед за Россией, повысила ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС, сообщает Sputnik.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров республики № 660 от 30 августа 2017 года, проинформировали в пресс-службе белорусского правительства.

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Согласно документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с 74,4 долларов за тонну до 84,1 долларов за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин выросла с 40,9 долларов за тонну до 46,2 долларов за тонну, на товарные бензины — с 22,3 долларов за тонну до 25,2 долларов за тонну. Такая же ставка установлена и на легкие, средние дистилляты, дизтопливо, бензол, толуол, ксилолы и смазочные масла.

В предыдущий раз ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты изменялись 1 августа — тогда они были снижены в связи со снижением мировых цен на нефть.