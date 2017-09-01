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14:07 (мск), источник: БЕЛТА

О развитии профобразования и электрокарах: Лукашенко посетил Минский автомеханический колледж

1 сентября, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил привлечь лучших преподавателей Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М. С. Высоцкого к разработке белорусского электромобиля. Такую задачу глава государства поставил сегодня, посещая учебное заведение, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В колледже Президент принял участие в празднике, посвященном Дню знаний. Затем глава государства ознакомился с материально-технической базой и организацией образовательного процесса в колледже, посетил ресурсный центр подготовки кадров для обслуживания и ремонта автомобилей.

Александру Лукашенко доложили, что сейчас в Беларуси идет оптимизация сети профессионально-технических и средних специальных заведений. На сегодняшний день получить соответствующее образование можно в различных учреждениях: колледжах, колледжах при вузах, профессиональных лицеях и других. Предполагается, что в этой системе появится один вид учреждения — профессиональный колледж. Такая работа ведется системно и последовательно. «Давайте это сделаем, чтобы было четко и понятно, а то какой-то разнобой», — поддержал глава государства.

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Александр Лукашенко также обратил внимание, что при подготовке специалистов в учреждениях профессионально-технического образования необходимо усилить практикоориентированность обучения. «Пусть ребята видят, где они будут работать, с кем они будут работать», — сказал он.

Отдельно была затронута тема участия белорусских специалистов в чемпионатах WorldSkills, что дает возможность изучать новые технологии, внедрять их в образовательный процесс и производство. Сейчас команда республики готовится к участию в 44-м международном чемпионате, который пройдет в октябре в Абу-Даби. Президент отметил, что Беларусь на подобных соревнованиях становилась победителем, однако хотелось бы видеть чаще такие результаты, ведь в стране давно развивают рабочие специальности. «Я думал, что мы там всех “бьем” вдоль и поперек, а, оказывается, не совсем так», — констатировал Александр Лукашенко.

Посещая лабораторию диагностики, где учащиеся изучают устройство электроавтомобилей популярных марок, Президент поинтересовался у преподавателей колледжа, перспективно ли развивать в стране эту отрасль, на что получил положительный ответ. Александр Лукашенко подробно обсудил с педагогами принцип работы электрокаров, их технические характеристики, возможности и преимущества, после чего поручил привлечь лучших специалистов колледжа к разработке белорусской модели.

«Для меня главное, чтобы она была надежной, безопасной и долговечной, чтобы не надо было ее каждый год ремонтировать, — рассказал о своих требованиях глава государства. — Вы меня убедили в том, что мы должны сделать хороший электромобиль. Для людей, чтобы они могли по городу проехать, на дачу съездить».

Президент поручил руководителям профильных ведомств активнее заниматься разработкой этого вида транспорта.

«К запуску атомной станции мы должны иметь потребителя и обязательно инфраструктуру», — подчеркнул он.

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