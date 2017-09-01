О развитии профобразования и электрокарах: Лукашенко посетил Минский автомеханический колледж

Источник: БЕЛТА

В колледже Президент принял участие в празднике, посвященном Дню знаний. Затем глава государства ознакомился с материально-технической базой и организацией образовательного процесса в колледже, посетил ресурсный центр подготовки кадров для обслуживания и ремонта автомобилей.

Александру Лукашенко доложили, что сейчас в Беларуси идет оптимизация сети профессионально-технических и средних специальных заведений. На сегодняшний день получить соответствующее образование можно в различных учреждениях: колледжах, колледжах при вузах, профессиональных лицеях и других. Предполагается, что в этой системе появится один вид учреждения — профессиональный колледж. Такая работа ведется системно и последовательно. «Давайте это сделаем, чтобы было четко и понятно, а то какой-то разнобой», — поддержал глава государства.

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Александр Лукашенко также обратил внимание, что при подготовке специалистов в учреждениях профессионально-технического образования необходимо усилить практикоориентированность обучения. «Пусть ребята видят, где они будут работать, с кем они будут работать», — сказал он.

Отдельно была затронута тема участия белорусских специалистов в чемпионатах WorldSkills, что дает возможность изучать новые технологии, внедрять их в образовательный процесс и производство. Сейчас команда республики готовится к участию в 44-м международном чемпионате, который пройдет в октябре в Абу-Даби. Президент отметил, что Беларусь на подобных соревнованиях становилась победителем, однако хотелось бы видеть чаще такие результаты, ведь в стране давно развивают рабочие специальности. «Я думал, что мы там всех “бьем” вдоль и поперек, а, оказывается, не совсем так», — констатировал Александр Лукашенко.

Посещая лабораторию диагностики, где учащиеся изучают устройство электроавтомобилей популярных марок, Президент поинтересовался у преподавателей колледжа, перспективно ли развивать в стране эту отрасль, на что получил положительный ответ. Александр Лукашенко подробно обсудил с педагогами принцип работы электрокаров, их технические характеристики, возможности и преимущества, после чего поручил привлечь лучших специалистов колледжа к разработке белорусской модели.

«Для меня главное, чтобы она была надежной, безопасной и долговечной, чтобы не надо было ее каждый год ремонтировать, — рассказал о своих требованиях глава государства. — Вы меня убедили в том, что мы должны сделать хороший электромобиль. Для людей, чтобы они могли по городу проехать, на дачу съездить».

Президент поручил руководителям профильных ведомств активнее заниматься разработкой этого вида транспорта.