Правительство одобрило законопроект о запрете порошкового алкоголя

Источник: РИА "Новости"

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«Одобрить проект федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции” в части установления запрета на производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции” и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — постановили в Комитете по законопроектной деятельности.

Решение об одобрении законопроекта было принято 28 августа на заседании правительства, где, помимо прочего, рассматривались вопросы регулирования алкогольного рынка в России.



Глава правительства Дмитрий Медведев, говоря о проблемах регулирования алкогольного рынка в России, заявил, что в странах Европы и в США сухой алкоголь давно запрещен.

Это связано с тем, что порошковая продукция потенциально исключительно опасна для здоровья. Она грозит и отравлениями, и повреждениями внутренних органов. Дмитрий Медведев Премьер-министр

По его словам, производители сухого алкоголя пытались продавать его в Евросоюзе и США, но власти пресекли такую торговлю. «И конечно, производители готовы экспортировать эту продукцию в Россию. Наша страна должна быть защищена от подобной экспансии, нечего им тут делать», — заключил Медведев.

Законопроект предлагает запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, отмечается в сообщении.

Под такой продукцией понимается пищевое или непищевое сухое вещество, предназначенное для получения жидкого алкоголя, содержащего этиловый спирт.