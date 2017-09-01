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13:55 (мск), источник: РИА Новости

ЕР приостановила членство Джабраилова в партии после стрельбы в отеле

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Членство экс-сенатора Умара Джабраилова в партии «Единая Россия» временно приостановили, сообщили РИА Новости в партии.

Источник: РИА Новости

В среду полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета бизнесмен Умар Джабраилов был задержан в статусе подозреваемого.

Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в номере Джабраилова также был найден белый порошок неизвестного вещества, он отправлен на экспертизу, сейчас полиция выясняет, был ли экс-сенатор в состоянии наркотического опьянения на момент задержания.

«В связи с заведением уголовного дела о хулиганстве членство Джабраилова временно приостановлено согласно партийному уставу», — сказал собеседник агентства.

8 комментариевк этой статье
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Комментарии8
Комментарии
8
Алексей Линник
Едросам рвет крышу от всевластия и безнаказанности. Белый порошок нашли? Они бы на наркотики лучше не школьников тестировали, а сенаторов и прочих чинуш.
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