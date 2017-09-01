ЕР приостановила членство Джабраилова в партии после стрельбы в отеле
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Членство
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Членство
В среду полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета бизнесмен Умар Джабраилов был задержан в статусе подозреваемого.
«В связи с заведением уголовного дела о хулиганстве членство Джабраилова временно приостановлено согласно партийному уставу», — сказал собеседник агентства.