ЕР приостановила членство Джабраилова в партии после стрельбы в отеле

В среду полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета бизнесмен Умар Джабраилов был задержан в статусе подозреваемого.

Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в номере Джабраилова также был найден белый порошок неизвестного вещества, он отправлен на экспертизу, сейчас полиция выясняет, был ли экс-сенатор в состоянии наркотического опьянения на момент задержания.