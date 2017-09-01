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13:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин начал открытый урок в Ярославле

Президент Владимир Путин начал открытый урок «Россия, устремленная в будущее». Мероприятие проходит в Ярославле, куда глава государства прибыл ранее 1 сентября, передает ТАСС.

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В День знаний Путин в режиме телемоста пообщается с учащимися из разных регионов страны. «У нас сегодня на связи 16 тысяч школ, более одного миллиона школьников готовы в режиме онлайн подключиться к нашему уроку», — рассказал журналистам полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

Открытый урок с участием российского лидера — часть мероприятий, проходящих в рамках форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в Ярославле. Он стартовал 1 сентября, завершится 4-го. На площадке проводятся лекции и мастер-классы от ведущих инновационных отечественных компаний о технологиях и профессиях будущего.

Путин ежегодно посещает школы в День знаний. В 2016-ом он общался с учащимися во Владивостоке. За год до этого президент приезжал в созданный по его инициативе образовательный центр «Сириус» в Сочи. Глава государства рассказал о пользе образования, вреде смуты и объяснил, почему ослабляется рубль.

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5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Виктор Гущин
ДЛЯ ВСЕХ.Краткий курс прогностического целеполагания. В знак поддержки инициативы В. Путина о проведении во всех школах "урока целеполагания" предлагаю...
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