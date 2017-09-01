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14:12 (мск), источник: Informburo.kz

Переговоры по Сирии в Астане назначены на 14—15 сентября — МИД РК

В столице Казахстана в середине сентября пройдёт шестая международная встреча по процессу деэскалации ситуации в Сирии.

Источник: Informburo.kz

Шестая международная встреча в Астане по деэскалации ситуации в Сирии пройдёт 14—15 сентября, сообщает в пятницу, 1 сентября, пресс-служба МИД РК.

«Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 14—15 сентября 2017 года в Астане. Участники намерены утвердить проекты положений о координационном центре, о рабочей группе по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включённых в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении МИД РК.

Перед «Астаной-6» страны-гаранты перемирия в Сирии планируют провести 13 сентября заседание совместной рабочей группы.

14—15 сентября участники переговоров намерены утвердить карты зон деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и Восточной Гуте.

В МИД РК сделали заявление по итогам договорённостей по зонам деэскалации в Сирии. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Республика Казахстан приветствует последние договорённости между Россией и США.

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