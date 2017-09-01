Переговоры по Сирии в Астане назначены на 14—15 сентября — МИД РК

«Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 14—15 сентября 2017 года в Астане. Участники намерены утвердить проекты положений о координационном центре, о рабочей группе по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включённых в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении МИД РК.