Переговоры по Сирии в Астане назначены на 14—15 сентября — МИД РК
В столице Казахстана в середине сентября пройдёт шестая международная встреча по процессу деэскалации ситуации в Сирии.
В столице Казахстана в середине сентября пройдёт шестая международная встреча по процессу деэскалации ситуации в Сирии.
Шестая международная встреча в Астане по деэскалации ситуации в Сирии пройдёт
«Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится
Перед «Астаной-6»
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В МИД РК сделали заявление по итогам договорённостей по зонам деэскалации в Сирии. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Республика Казахстан приветствует последние договорённости между Россией и США.